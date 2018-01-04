紐約匯市─歐元上漲至三年高點 美元恢復跌勢

歐元上漲至 1.2084 美元，創 2015 年 1 月 1 日以來高點，紐約週三尾盤報 1.2014。

追踪美元兌一籃六種貨幣走勢的美元指數今日下跌 0.4% 至 91.809。

歐元區 12 月服務業採購經理指數終值上升至 56.6，優於預期，初值為 56.5，11 月為 56.2。12 月綜合採購經理指數上升至 58.1，亦高於預期，11 月為 57.5。

分析師說，美元週三的強勢是因賣壓暫停，而非走勢反轉，週四再度下跌，確認了此一情況。儘管 ADP 公司公布的就業數據強勁，美元指數仍下跌。

週三，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 的 12 月會議記錄顯示，委員會委員對 2018 年的升息次數，意見分歧。此外，委員會預期，在稅改法案的支撑下，資本支出將溫和增加，但對經濟的衝擊預期有限。

ADP 公司公布美國私人企業 12 月新增就業為 25 萬人，高於預期。週五，美國將公布 12 月就業報告，預期將顯示新增就業為 21 萬人。

分析師說，FOMC 的會議記錄確認 Fed 不急於積極升息，美元指數因所未能獲得進一步動能。