貴金屬盤後─黃金收高3.10美元 創2011年以來

2 月黃金上漲 3.10 美元，或 0.2%，收於每盎司 1321.60 美元。週三下午，聯準會 (Fed) 會議記錄公布後，黃金一度下跌至 1307.10 美元低點。

供給吃緊助使鈀金期貨上漲至記錄高點。

黃金克服了早場的疲弱走勢，終場收高，連續第十天上漲，創逾六年來最長上漲期間。

分析師說，ADP 數據強勁，增加了美國就業報告轉強的機率。

週五，美國將公布 12 月就業報告，為市場所重視。

但美元指數仍下跌 0.3%，創約三個月低點。

美國今年稍後將升息的預期，及共和黨稅改法案獲得通過，並未能拉抬美元，黃金因而走高。美元疲弱傾向支撑以美元計價的商品上漲，因對持有其他貨幣的投資人而言，該商品變得較為便宜。

鈀金期貨創新高點，3 月鈀金上漲 11.40 美元，或 1.1%，收於每盎司 1094.75 美元，盤中觸及 1101.70 美元高點，創 1984 年記錄以來，交易最熱絡合約最高水準。

其他金屬亦上漲，3 月銅上漲 0.2% 至每磅 3.263 美元。3 月白銀接近持平，報每盎司 17.269 美元。4 月白金上漲 0.8% 至每盎司 970.20 美元。