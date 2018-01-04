美股盤後─就業數據強勁 道瓊收高152點 首度收盤

S&P 500 指數收高 10.93 點或 0.40% 至 2723.99。

Nasdaq 指數收高 12.38 點或 0.18% 至 7077.91。

分析師說，一年前，道瓊觸及 25000 點只是瘋狂想法。這漲勢有著重要的象徵意義，更重要的是，推升股市至如此高點的經濟強勢。 道瓊工業平均指數收高 152.45 點或 0.61% 至 25075.13。

道瓊工業平均指數週四收盤首度站上 25000 點大關，並創下上漲 1000 點的史上最快速度。美國公布就業數據較預期強勁，提供了股市利多。

費城半導體指數收高 7.38 點或 0.56% 至 1317.24。

道瓊於 11 月 30 日突破了 24000 點，35 天後便上漲到了 25000 點大關。去年道瓊由 20000 點上漲至 21000 點，亦僅用了 35 天。

分析師說，現在，一切順利。消息面良好，信心上升。每件事都適時適所。

ADP 公司公布，美國私人企業 12 月新增就業 25 萬人，分析師預估為新增 19 萬人。

分析師說，這項數據強勁，工作職缺數量接近記錄高點，或許許多人都被上升的工資所吸引，加人了就業行列。

IHS Markit 公布 12 月採購經理指數下降至七個月低點。

週五，美國將公布 12 月就業報告，為市場所重視。

2018 年開始，股市表現強勁，Nasdaq 創下自 2006 年以來，最佳的一年中前二個交易日走勢。

2017 年，美國股市表現亦亮麗，道瓊，S&P 500 與 Nasdaq 均至少上漲了 19.4%。

分析師說，未進場的人錯過了去年的大行情，預期今年仍將是股市強勁的一年。