新書揭白宮內幕掀波 川普律師圖阻出版

「烈焰與怒火：川普白宮內幕」（Fire and Fury：Inside the Trump White House，暫譯）預定9日出版，但多家媒體昨天刊出摘要，引發白宮的憤怒回應。存證信函中宣稱書中有關川普的內容含有「無數謬誤之處以及毫無根據的言論」。

法新社報導，律師已代表川普對這本書的作者沃爾夫（Michael Wolff）和出版商亨利．霍爾特出版公司（Henry Holt and Co.）發出存證信函，要求立即停止出版。

（中央社華盛頓4日綜合外電報導）記者沃爾夫所著新書大爆白宮內幕，把美國總統川普描繪成僥倖勝選的無能領袖，引發軒然大波，川普的律師今天宣稱此書內容涉及「誹謗」，要求停止出版。

根據法新社取得的存證信函影本，川普的律師哈德爾（Charles Harder）表示，書中提出的部分說法「有誹謗之嫌」，可能導致必須支付「鉅額金錢賠償與懲罰性賠償」。

信函中又說：「這本書中許多有關川普先生的最具殺傷力言論，看來並未引述來源。」

「此外，許多貴方所謂的『消息人士』，已經公開表明他們從未與沃爾夫先生談話，也從未提出那些據稱是出自他們的言論。」

這位律師要求出版公司「立即停止任何進一步出版、發行與宣傳這本書的行動」，並且「徹底完全收回這本書，以及向我的委託人道歉」。

信函中也宣稱，前白宮首席策士巴農（SteveBannon）與沃爾夫談話，而且針對總統與他的家人發表許多「輕蔑」言論，已經違反與川普的保密協議。

沃爾夫書中最犀利的爆料，是據稱出自巴農的談話。巴農接受沃爾夫訪問時，批評川普的高階顧問和俄羅斯代表在2016年中的會面「叛國」、「不愛國」。巴農還警告，特別檢察官穆勒（Robert S. Mueller III）調查通俄門案，將把焦點放在洗錢。

路透社報導，哈德爾表示，即將對巴農採取法律行動。

巴農是前白宮首席策士，曾有川普「影武者」和「大腦」之稱，去年8月離開白宮。

川普昨天大力切割，痛批這位幫他贏得江山的前競選總幹事說：「巴農和我及我的總統職務毫無關係。他被炒魷魚時，不但丟了差，還失心瘋…。」（譯者：中央社林治平）1070105