能源盤後─原油供應大減 伊朗動亂依舊 原油升至3年

美國能源情報署 (EIA) 週四報導，截至 12 月 29 日的當週，美國國內原油供應量下降 740 萬桶。這大於標準普爾全球普查分析師預測的下降 570 萬桶的預期。美國石油協會 (API) 周三報告下降了 500 萬桶。

倫敦 ICE 期貨交易所 2 月布侖特原油上漲 23 美分或 0.3%，至每桶 68.07 美元，也是 3 年來最高。

2 月西德州中質原油期貨 (WTI) 上漲 38 美分或 0.6%，收於紐約商品交易所 (NYMEX) 62.01 美元 / 桶，價格觸及 2014 年 12 月以來最高的結算價。

原油期貨週四收高，因美國原油供應每周報告呈現大幅下滑，加上伊朗抗爭，將價格提升至 2014 年 12 月以來的新高。

由於新年假期稍晚發布的 EIA 報告也表示，本週汽油庫存增加 480 萬桶，精煉油品庫存增加 890 萬桶。標準普爾全球普查調查預測汽油供應將增加 200 萬，精煉油品增加 130 萬。

同時，造成 20 多人死亡的伊朗騷亂可能會導致這個 OPEC 第三大生產國的原油產量受到影響。

Long Leaf Trading Group 首席市場策略師 Scott Gecas 告訴《MarketWatch》，「如果暴力繼續或者增加，油價至少要漲 1 美元，伊朗仍然是市場最大不確定因素。」

伊朗過去一周的反政府抗議活動，部分是由於 2 年前解除國際制裁後的經濟不滿，部分原因是經濟沒有預期的意外成長。

包括美國總統川普在內的一些外國領導人批評伊朗如何在對外衝突中使用金錢。美國將在本月晚些時候檢討是否暫時停止對伊朗制裁。

就目前而言，石油市場「處於超買區域，因為投機者持有創紀錄的淨多頭部位。任何負面消息都將引發這些水平的清算。」「在接下來的幾天裡，寒冷的天氣應該會結束，北海油管重新恢復正常運行，未來幾天可能出現大幅度的拋售。」

隨著供熱需求的攀升，美國的寒流也支撐了油價。

EIA 報告顯示，截至 12 月 29 日當週，最近的寒冷天氣使得美國天然氣供應量下降了 2060 億立方英尺。低於標準普爾全球調查分析師預期的 2990 億立方公尺的降幅，但遠高於 5 年平均的降幅 990 億立方公尺。

「隨著我們進入 1 月中旬，天氣前景溫和，天然氣漲勢已經暫停。」ClipperData 商品研究主管 Matt Smith 說。「今天供應量下跌的消息已經反映在價格上，下個星期會更大。」

2 月天然氣下跌 4.3%，至每百萬英熱單位 2.88 美元。2 月熱燃油跌 0.5% 至每加侖

2.077 美元。

「夏季可能永遠讓需求不振，所以我們可以猜測，2018 年夏天的需求可能會疲軟，大量的天然氣將進入庫存，我們預估 2018 年 3 月結束時約達 1 兆立方英尺。」Seaport Global Securities 宏觀策略師 Richard Hastings 表示：「那麼明年冬天開始時的風險就會低於典型的工作氣體水平。」

2 月汽油上漲 0.5% 至每加侖 1.807 美元。在美國零售層面，天然氣價格追踪機構 GasBuddy 表示，預計今年平均價格為 2.57 美元，高於 2017 年的 2.39 美元。