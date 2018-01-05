盤前小叮嚀／道瓊收上25000　台股挑戰27年新高

開年以來全球股市紅通通，美國道瓊指數今（5）日大漲，收盤並首度突破 25000 點大關，再創歷史新高。台北股市昨日拉尾盤，守穩 10800 點關卡，在歐美以及亞洲主要股市接連改寫紀錄下，台股今日將再度挑戰 27 年高點。

受惠於就業數據較預期強勁，美股4大指數漲勢未歇，道瓊工業指數終場上漲 152.45 點，漲幅 0.61% ，收在 25075.13 點，首度於收盤站上 25000 點大關；那斯達克指數漲 12.38 點或 0.18% ，成為 7077.91 點；標準普爾 500 指數收高 10.93 點，漲幅 0.40% ，報 2723.99 點；費城半導體指數上漲 7.38 點或 0.56% 至 1317.24 點。