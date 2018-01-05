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盤前小叮嚀／道瓊收上25000　台股挑戰27年新高

記者陳家蕙／台北報導2018/01/05 08:36
▲美股持續上漲創新高，道瓊工業指數首度收在 25000 點大關之上。台股今日將再挑戰 10882 點前波高點。（圖／NOWnews 資料照片）
▲美股持續上漲創新高，道瓊工業指數首度收在 25000 點大關之上。台股今日將再挑戰 10882 點前波高點。（圖／NOWnews 資料照片）

開年以來全球股市紅通通，美國道瓊指數今（5）日大漲，收盤並首度突破 25000 點大關，再創歷史新高。台北股市昨日拉尾盤，守穩 10800 點關卡，在歐美以及亞洲主要股市接連改寫紀錄下，台股今日將再度挑戰 27 年高點。

受惠於就業數據較預期強勁，美股4大指數漲勢未歇，道瓊工業指數終場上漲 152.45 點，漲幅 0.61% ，收在 25075.13 點，首度於收盤站上 25000 點大關；那斯達克指數漲 12.38 點或 0.18% ，成為 7077.91 點；標準普爾 500 指數收高 10.93 點，漲幅 0.40% ，報 2723.99 點；費城半導體指數上漲 7.38 點或 0.56% 至 1317.24 點。

至於台北股市，近期連續6個交易日收高，昨日以上漲 47.06 點作收，成為 10848.63 點，成交值 1428.31 億元。在美股、日股均改寫歷史新高下，台股可望持續緩步往上推進，今日再度挑戰前波高點 10882 點。

亞洲日本、南韓股市今日開盤，日經指數以大漲 111 點開出，漲幅 0.47% ，於昨日收盤創歷史新高後，再度推升波段高點 ；南韓股市則開漲 11 點，漲幅 0.45% 。

關鍵字美股台股道瓊工業指數就業數據
太強　去年前11月刷卡近2.4兆

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