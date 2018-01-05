NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈陳喬恩喝酒遭冷凍　孫德榮：她恨我蟲蟲大樂團　石龜國小巡迴展酒饕快來！台酒推出限量燈會紀念酒
鉅亨網

盤前財經大事搶先讀2018年1月5日

鉅亨網2018/01/05 08:08
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews
今日操盤前瞻
  • 台灣央行公布 2017 年 12 月外匯存底統計
  • 主計總處發布 2017 年 12 月消費者物價指數
  • 歐元區 12 月 CPI 初值發布
  • 美國 12 月非農就業人口變動
  • 美國 12 月 ISM 非製造業指數
得知晶片出現嚴重安全漏洞後 英特爾執行長竟大賣自家股票

根據多家媒體報導指出，英特爾執行長柯再奇 (Brian Krzanich) 在得知公司生產的電腦晶片出現嚴重安全漏洞後，竟大量賣出所持有的公司股票。 閱讀全文...

破除 iPhone X 砍單傳言 穩懋 12 月營收再創高

儘管 iPhone X 砍單傳言沸沸揚揚，不過功率放大器廠穩懋 (3105-TW) 營收仍持續走高，去年 12 月營收再衝 19.35 億元，月增 2.5%，年增更達 79.5%，不僅創單月新高，同時也是連續 10 個月逐月向上成長。 閱讀全文...

外資狂砍鴻海及台灣 50 反 1 台積電成攻堅主力 三大法人買超 71 億元

台股 4 日由台積電帶動，加上被動與網通等題材股推升指數，一度衝高到 10853 點，雖然漲幅一度在中場收斂，但尾盤再由台積電拉高收尾，終場上漲 47.06 點，以 10848.63 點作收。三大法人則是僅投信賣超，外資續買超 54.49 億元，投信賣超 1.02 億元，自營商買超 18.37 億元，合計買超 71.85 億元。閱讀全文...

中國泡麵少賣了 80 億包 代表中國經濟的 4 大轉變

中國是泡麵消費的「超級強國」，中國人每年吃掉數百億包泡麵；但這個現象近年出現微妙變化，中國的泡麵年銷量，在三年間急減 80 億包。這裡，其實透出中國經濟幾個重要變化 閱讀全文...

〈英特爾處理器漏洞〉台廠已進行軟體更新 銷售出貨動能不受影響

英特爾 (INTC-US) 爆發 CPU 有安全性漏洞問題，台灣 PC 相關業者指出，該事件已在去年 11 月發生，英特爾也在很短的時間內提供修補軟體提供廠商更新，修補動作比以往快上許多，對產品銷售不致造成影響。 閱讀全文...

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字headline
傳人行規限債券槓桿率 超過...「炸彈氣旋」冰封美東 暴風...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan