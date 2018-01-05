盤前財經大事搶先讀2018年1月5日

破除 iPhone X 砍單傳言 穩懋 12 月營收再創高

儘管 iPhone X 砍單傳言沸沸揚揚，不過功率放大器廠穩懋 (3105-TW) 營收仍持續走高，去年 12 月營收再衝 19.35 億元，月增 2.5%，年增更達 79.5%，不僅創單月新高，同時也是連續 10 個月逐月向上成長。 閱讀全文...

外資狂砍鴻海及台灣 50 反 1 台積電成攻堅主力 三大法人買超 71 億元

台股 4 日由台積電帶動，加上被動與網通等題材股推升指數，一度衝高到 10853 點，雖然漲幅一度在中場收斂，但尾盤再由台積電拉高收尾，終場上漲 47.06 點，以 10848.63 點作收。三大法人則是僅投信賣超，外資續買超 54.49 億元，投信賣超 1.02 億元，自營商買超 18.37 億元，合計買超 71.85 億元。閱讀全文...

中國泡麵少賣了 80 億包 代表中國經濟的 4 大轉變

中國是泡麵消費的「超級強國」，中國人每年吃掉數百億包泡麵；但這個現象近年出現微妙變化，中國的泡麵年銷量，在三年間急減 80 億包。這裡，其實透出中國經濟幾個重要變化 閱讀全文...

〈英特爾處理器漏洞〉台廠已進行軟體更新 銷售出貨動能不受影響

英特爾 (INTC-US) 爆發 CPU 有安全性漏洞問題，台灣 PC 相關業者指出，該事件已在去年 11 月發生，英特爾也在很短的時間內提供修補軟體提供廠商更新，修補動作比以往快上許多，對產品銷售不致造成影響。 閱讀全文...