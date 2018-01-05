牛樟芝躍上國際舞台　業者提五大建言

台灣牛樟芝業者4日前往立法院召開「牛樟芝相關產品芝規範標準暨產業發展困境」公聽會，希望仿效南韓「正官庄」品牌，由政府統一訂定牛樟芝國家標準，並向國際行銷，將台灣牛樟芝打造為不輸韓國人參的品牌。
牛樟芝是台灣特有產品，又被稱為是森林的紅寶石，年產值有18億元新台幣，但反觀韓國人參，年產值卻超過160億元。兩者差距的主因恐在於法規制度，相較韓國力挺人參業，台灣牛樟芝的發展卻綁手綁腳，90天毒理實驗所費不貲， 「食品良好作業規範」(俗稱GMP標章)遭到取消後，更讓牛樟芝產品無法外銷東南亞，讓國際市場難以開展。
因此公聽會上，牛樟芝業者提出五大建議，從制定產品標準、規範牛樟木取得、重啟GMP、宣導合法產品並打擊非法，到政府聯合業者統一生產銷售等；台灣牛樟芝產業協會理事長林進忠表示，在台灣政府動作遲緩之際，大陸已經加緊腳步，北京、福建等地都已先後建立牛樟芝相關標準，牛樟芝原產地的台灣再不加緊腳步，恐怕會失去商機與先機。
珍菌堂董事長劉威甫則說，人參發展的歷史已有上千年，但作為台灣特產的牛樟芝只有30年的發展時間，但牛樟芝在保健、治療的功效上不輸給人參，所以「北人參、南樟芝」的願景，絕對可以期待。
對於業者的心聲與訴求，經濟部標準檢驗局回應，商品標準的規定，由於近年來應法規變更，農產品由農委會主管，食品則為衛生福利部主管，若希望政府訂立牛樟芝國家標準，必須先確認牛樟木的來源合法，避免盜採情事發生，同時牛樟芝產品應該要能確保無毒。