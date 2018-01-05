牛樟芝躍上國際舞台　業者提五大建言

台灣牛樟芝業者4日前往立法院召開「牛樟芝相關產品芝規範標準暨產業發展困境」公聽會，希望仿效南韓「正官庄」品牌，由政府統一訂定牛樟芝國家標準，並向國際行銷，將台灣牛樟芝打造為不輸韓國人參的品牌。

牛樟芝是台灣特有產品，又被稱為是森林的紅寶石，年產值有18億元新台幣，但反觀韓國人參，年產值卻超過160億元。兩者差距的主因恐在於法規制度，相較韓國力挺人參業，台灣牛樟芝的發展卻綁手綁腳，90天毒理實驗所費不貲， 「食品良好作業規範」(俗稱GMP標章)遭到取消後，更讓牛樟芝產品無法外銷東南亞，讓國際市場難以開展。