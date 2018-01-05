NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈陳喬恩喝酒遭冷凍　孫德榮：她恨我蟲蟲大樂團　石龜國小巡迴展酒饕快來！台酒推出限量燈會紀念酒
中央社

美股強漲 台股有望再攀高

中央社2018/01/05 08:15
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者韋樞台北5日電）美國民間部門就業數據強勁，激勵美股大漲152點，台股已連漲6天，新台幣兌美元匯價也連3升並續創逾4年新高。法人表示，新台幣升值、外資買超，台股可望緩漲攀新高。

今晨收盤的歐股受惠經濟展望光明，以及石油價格走強，英國倫敦股市指數(FTSE100)盤中創下7702.51點歷史新高，終場上漲0.3%，收在7695.88點。

美國股市收紅，道瓊工業指數首度突破並收盤站上25000點大關，終場上漲152.45點，或0.61%，收在25075.13點。其他主要指數也創下收盤新高。

美股近期走勢強勁，台股連動跟漲，4日台股尾盤急拉，收盤漲幅擴大，收在10848.63點，距離前波高點10882點僅差34點，量能溫和放大，有利台股續揚。

法人表示，美股近期走勢強勁，只要新台幣升值、外資加碼，台股很可能持續緩步上推。近日外資加碼櫃買市場，推升櫃買指數創波段新高，集中市場行情有望繼續受惠。

元大期貨表示，外資持續買超現貨新台幣54億元，並小幅加碼台指期多單988口至5萬1919口淨多單留倉，整體法人籌碼布局有利台指期偏多發展。

元大期貨認為，台指期連收6日紅K，並站穩10800點關卡，幾乎完全收復前波跌幅，同時法人籌碼偏多布局，台指期現貨維持溫和逆價差，短線行情樂觀看待。1070105

油價上揚 紐約原油期貨站...中啟動Ｍ503航線 美國...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan