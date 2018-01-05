美股強漲 台股有望再攀高

（中央社記者韋樞台北5日電）美國民間部門就業數據強勁，激勵美股大漲152點，台股已連漲6天，新台幣兌美元匯價也連3升並續創逾4年新高。法人表示，新台幣升值、外資買超，台股可望緩漲攀新高。
今晨收盤的歐股受惠經濟展望光明，以及石油價格走強，英國倫敦股市指數(FTSE100)盤中創下7702.51點歷史新高，終場上漲0.3%，收在7695.88點。
美國股市收紅，道瓊工業指數首度突破並收盤站上25000點大關，終場上漲152.45點，或0.61%，收在25075.13點。其他主要指數也創下收盤新高。
美股近期走勢強勁，台股連動跟漲，4日台股尾盤急拉，收盤漲幅擴大，收在10848.63點，距離前波高點10882點僅差34點，量能溫和放大，有利台股續揚。
法人表示，美股近期走勢強勁，只要新台幣升值、外資加碼，台股很可能持續緩步上推。近日外資加碼櫃買市場，推升櫃買指數創波段新高，集中市場行情有望繼續受惠。
元大期貨表示，外資持續買超現貨新台幣54億元，並小幅加碼台指期多單988口至5萬1919口淨多單留倉，整體法人籌碼布局有利台指期偏多發展。
元大期貨認為，台指期連收6日紅K，並站穩10800點關卡，幾乎完全收復前波跌幅，同時法人籌碼偏多布局，台指期現貨維持溫和逆價差，短線行情樂觀看待。1070105