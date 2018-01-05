美股強漲 台股有望再攀高

（中央社記者韋樞台北5日電）美國民間部門就業數據強勁，激勵美股大漲152點，台股已連漲6天，新台幣兌美元匯價也連3升並續創逾4年新高。法人表示，新台幣升值、外資買超，台股可望緩漲攀新高。

今晨收盤的歐股受惠經濟展望光明，以及石油價格走強，英國倫敦股市指數(FTSE100)盤中創下7702.51點歷史新高，終場上漲0.3%，收在7695.88點。

美國股市收紅，道瓊工業指數首度突破並收盤站上25000點大關，終場上漲152.45點，或0.61%，收在25075.13點。其他主要指數也創下收盤新高。