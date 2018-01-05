名家論壇》唐湘龍／看到賴清德　忘了馬英九

叫什麼？他們幫陸客喊冤。叫屈。這些商家老實說，大家都「想」錯了。真正有消費力的，是陸客。以為有消費力，但其實沒有的，是日客。陸客不來，他們傷很重。跟高雄六合夜市一樣重。

這個官邸最真實的位置就在永康國際商圈邊上。這個商圈是國際觀光客最愛造訪的商圈，也是全台唯一冠上「國際牌」的商圈，台獨口中的「死阿陸仔」超多。逛著逛著，大概就會從行政院長官邸前晃過去。不過，這兩年，陸客大減，減到永康商圈商家大叫。

院長的官邸在金華街、麗水街交口。對面就是政大公企中心、往巷子裡鑽一點就是淡江大學城區部，後門沿麗水街走出走就是師範大學，前門如果順著金華街走就是大安森林公園。地點很好。

這個官邸最早是警備總司令彭孟緝官邸。彭孟緝被認為是「228」的幫凶之一，台獨公敵。有一陣子，我還在政治新聞線上工作的日子，這個官邸甚至是獨派抗爭的標的。熱鬧極了。這其實是官邸之所以沒人住的源起。維安太麻煩。跟行政院長從哪兒來並沒有多大關係。

所以，不用說什麼賴清德是從台南的院長，所以需要官邸。賴清德以後就是在台北混政治掛了，早晚是要找個大豪宅住。但就算要整修這個將近20年沒什麼人住過的官邸，有沒有必要大改大動？還是看人。所以，無聊人又開始聚焦無聊事，又開始扯風水。然後，照例就有人要出來否認。這種政治套路戲，超無聊。

台灣人超愛扯風水。比「阿陸仔」更愛百倍。台出於中勝於中。完勝。扯風水是不會犯錯的。死無對證，活著也一樣。所以，談政治必談風水，太極生兩儀，兩儀生四象，四象變八卦。有意思吧？風水就是八卦。台灣政治超級八卦，得證。

政治人物信不信風水？這種問題我是不會理會發言人代打的。我認識的，官越大越信。小的，從搬遷、選日、選址、辦公桌方位、辦公室擺設的小迷信開始，大的，請法師半夜作法、貼符、擺法器鎮煞，甚至大興土木、窗門全改，這種場面司空見貫。坦白講，圈內人盡在不言中。

政治人物十個九個信風水。「寧可信其有」，剩下一個，大概就是馬英九。其實，信不信風水？口說無憑，看看先人如何安葬最簡單。馬家治喪走極簡風，墨家「大人薄葬」的現代典範。火化、樹葬。價格完全平民。蔡英文的父親蔡潔生，那就是高墳大墓，典型觀風看水、一切力求蔭庇後人。至於像陳水扁時代，不只有國師測國運，弊案爆發的那兩年，陳水扁連「黃琪」那種未成年、後來去坐牢的小騙子都信。假喇嘛都能進辦公室。跟「黃琪」比，謝長廷的「宋七力」根本不算什麼。

政治人物頂禮膜拜的「seafood」可多了。跟領導人結了上緣的「seafood」也是瞬間爆紅，名利雙收。收到什麼無法想像的禮都能收。這個國家的政治風氣根本鼓勵江湖術士行騙天下。

領導人信到這種地步，國家不幸。

賴清德信不信？本來不重要。拆牆改門，要說是為了安全需要，勉強也能接受。但除非賴清德不信「功德」，平常言必稱「功德」的賴清德大概能接受這種這種觀察：信功德，一定信因果，信因果，一定信風水。這是宗教信仰的邏輯。鼓勵大家什麼事都當做功德的賴清德，就算迷信風水，也不是什麼奇怪的事情。

坦白講，政治扯八卦的時候，風水很助興。所以，政客也好、媒體也好，超愛講。大家對蒼生、鬼神到底是什麼關係？其實也無從深究。只問蒼生，不問鬼神？很好。既問鬼神，又問蒼生？沒問題。只要不是迷信到「只問鬼神，不問蒼生」，對個人信仰，八卦之餘，都是自由。

政治人物只需要記得，質疑迷信，質疑風水，大概都是在質疑政績。那個邏輯都是：政績這麼爛，風水有什麼用？

對我來說，行政院長的官邸沒什麼問題。賴清德官運亨通，有沒有機會更上層樓？其實跟房子的格局、大門的位置都沒有關係。有關係的，就是「行政院長」這個職位。自從李登輝時代修憲拿掉了行政院長的「副署權」，總統就獨大了。內閣制的精神就蕩然了。行政院長就變成了總統幕僚長了。十幾個行政院長只有吳敦義接下了副總統，其他的，每一個都「到此一遊」，然後，官途止步。

行政院長是個「超衰」的位子。這是制度問題，跟風水更是一點關係都沒有。有政治企圖心的，想當總統的，最好別來行政院。去台北市比較有機會。

賴清德會去嗎？

●作者：唐湘龍／資深新聞工作者、政論節目資深評論員、電台節目主持人。

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