台股盤前—美股再攻高 權值股領軍挑戰攻克前波高點

近日新台幣走勢不俗，頻創 2014 年以來新高，市場預期，台灣央行有機會在今年也跟進升息，刺激國際熱錢湧入，加上近日外資趁此波買盤回補力道同步拉抬，大盤指數有機會挑戰前波高點。

美股昨日衝破 25000 點，史上首見，那斯達克與費半指數也持續大漲，預料將激勵台股指數持續攻高，盤面上權值股將相對強勢，另外昨日半導體族群漲勢整齊，今日在費半指數回神帶動下，預期將可持續強勢。

美股昨日再度走高，可望激勵台股今日持續挑戰前波高點 10882 點，往 10900 點關卡邁進，盤面聚焦權值股，其中昨日強勢的台積電、鴻海等，可望持續引領台股，法人認為，指數緩步向上，個股表現空間更大，盤面要留意英特爾處理器出包，對產業帶來的後續效應。

權值股鴻海昨日公告，加碼投資印度 30 億元，作為業務拓展與營運資金需求，鴻海加快印度布局腳步，鴻海董事長郭台銘近年多次親征印度，2016 更與當地官員簽署投資協議，也可望激勵股價表現。

IC 封測矽格 (6257-TW) 去年營收表現亮眼，第 4 季單季營收為 23.23 億元，創下單季新高，季增 46.3%，法人看好矽格收購台星科之後，將有機會擴大與中國大陸江蘇長電的合作機會，搶進中國大陸市場商機，今年營收將挑戰百億元關卡。

美國通過稅改方案，國發會指出，可能影響國內大型企業的全球佈局，對中小企業影響相對有限，行政院院長賴清德對此強調，台灣出口將有機會受到美國經濟與消費成長帶動，不過確實企業赴美投資意願可能會提高，政府會審慎因應，他並指示央行、金管會等，密切注意金融市場波動。

整體而言，法人認為，指數強勢表態，除權值股持續攻高外，個股也相對具表現題材，尤其是去年年報公布前的空窗期，將是多頭展身手的大好時機，指數今日先看攻克前波高點，盤面上具題材、基本面支撐個股，表現空間較大。