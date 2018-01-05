亞股續漲呼聲高 台股列6強當領頭羊

摩根亞太入息基金產品經理張致寧指出，亞股牛市自去年正式起動，展望2018年、2019年，不少亞洲股市企業獲利可望維持雙位數成長，尤其以印度、中國大陸、印尼、菲律賓、台灣與韓國等6強的增長尤為強勁，像是後市展望最佳的印度股市，今年企業獲利有機會上看22%，2019年依舊可維持16%的雙位數好表現。

陸股預估表現不俗，除今年企業獲利成長達14.5%，明年甚至可加速來到15.4%，這些獲利強勁的亞股，很有機會躍升為今年亞洲新一波多頭領頭羊，激勵整體亞洲市場同步暢旺。

張致寧表示，亞洲2018年企業獲利預估已連續17個月獲上調，且盈餘預期獲上調的國家、產業都有進一步擴大趨勢，配合近期不論是國際貨幣基金(IMF)或經濟合作暨發展組織(OECD)所發布的展望報告，均看好新興亞洲中長期展望穩固，預期今年驅動亞洲經濟成長的主動力，將由過去的出口轉向內需消費加溫。

張致寧進一步分析，觀察中國大陸19大政策聚焦由消費引領長期增長、東南亞國家如泰國走出國喪，菲律賓的調降所得稅率等稅改方案，以及印度商品與服務稅法案正式上路，均有利於亞洲區內的內需加溫，進而促使2018年亞洲增長趨勢延續，因此市場紛紛預期今、明年亞股獲利依舊可維持雙位數成長。

張致寧認為，亞股自去年來大漲一波，MSCI亞太不含日本指數2017年漲幅高達41.24%，引發部分投資人憂心是否有過熱問題，事實上，亞股本益比仍處於長期平均，且相較歐美市場仍具吸引力，看好有望持續吸引資金流入。

此外，回顧2004年與2010年前兩次亞洲企業獲利大幅上調期間的亞股走勢，波段漲幅分別達98%與55%，相較之下，這波亞洲股市漲幅尚不及過往水準，配合全球經濟回溫與貨幣仍寬鬆的環境，未來漲幅仍可期待。1070105