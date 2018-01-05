涉違證交法 IDF零件商張連生500萬交保

新北檢表示，由於全特公司遲遲無法償還國防基金會欠款，國防基金會於102年間向桃園地院聲請對全特公司進行清償債務強制執行程序。張連生知道如依公開拍賣程序賣出，將無法收回他對全特公司2億餘元的借款及投資。

新北地檢署指出，日前接獲線報，指因應政府自製經國號戰機（IDF)政策，財團法人國防工業發展基金會與民間企業於民國70年間共同出資設立全特技術工業股份有限公司，由張連生擔任全特公司董事長，並由國防基金會貸款約新台幣3億6000餘萬元給全特公司，張連生為連帶保證人。

檢方指出，張連生為此與當時擔任富驊企業公司董事長的兒子張永達共同籌劃，先由富驊企業新設子公司富驊航太公司，再由富驊航太以高於市價1億餘元的6億餘元向全特公司收購土地廠房，使張男等人得以獲取不法利益清償全特公司積欠國防基金會的債務。

檢方昨天指揮調查局北部地區機動工作站，兵分10路搜索全特公司等地，並傳訊被告張連生父子及相關證人到案說明，檢察官訊後，今天凌晨諭令張連生、張永達分別以新台幣500萬元、100萬元交保。1070105