揭白宮秘辛新書提前開賣 作者感謝川普

(中央社華盛頓4日綜合外電報導)美國記者沃爾夫新書大爆白宮秘辛,引發軒然大波。出版商表示,「由於需求空前旺盛」,新書提前到明天開賣。沃爾夫推文宣傳,還感謝總統川普。

美聯社報導,出版商亨利.霍爾特出版公司(Henry Holt and Co.)在聲明中說,由於需求空前旺盛,沃爾夫(Michael Wolff)新書「烈焰與怒火:川普白宮內幕」(Fire and Fury: Inside the TrumpWhite House)將提前4天於明天上市。

川普的律師哈德爾(Charles Harder)已對沃爾夫和出版社發行人魯賓(Steve Rubin)發出存證信函,要求停止出版這本書或節錄。