揭白宮秘辛新書提前開賣 作者感謝川普

（中央社華盛頓4日綜合外電報導）美國記者沃爾夫新書大爆白宮秘辛，引發軒然大波。出版商表示，「由於需求空前旺盛」，新書提前到明天開賣。沃爾夫推文宣傳，還感謝總統川普。
美聯社報導，出版商亨利．霍爾特出版公司（Henry Holt and Co.）在聲明中說，由於需求空前旺盛，沃爾夫（Michael Wolff）新書「烈焰與怒火：川普白宮內幕」（Fire and Fury: Inside the TrumpWhite House）將提前4天於明天上市。
川普的律師哈德爾（Charles Harder）已對沃爾夫和出版社發行人魯賓（Steve Rubin）發出存證信函，要求停止出版這本書或節錄。
新書將川普描繪成素質很低的幼稚總統，而且他自己根本沒想到會勝選。
沃爾夫在推特寫說：「新書上架。大家明天就能買書（和看書）。謝謝你，總統先生。」下方有推特用戶附和笑說：「我原本沒要買這本書，但現在川普激起我買的欲望。」
書中最犀利的爆料，是據稱出自巴農（SteveBannon）的談話。巴農接受沃爾夫訪問時，批評川普長子小唐納（Donald Trump Jr.）、川普女婿庫許納（Jared Kushner）及前競選總幹事曼納福特（PaulManafort）2016年與俄羅斯代表會面是「叛國」、「不愛國」。巴農還警告，特別檢察官穆勒（Robert S.Mueller III）調查「通俄門」，將把焦點放在洗錢。
路透社報導，哈德爾表示，即將對巴農採取法律行動。巴農是前白宮首席策士，曾有川普「影武者」和「大腦」之稱，去年8月離開白宮。
川普昨天大力切割，痛批這位幫他贏得江山的前軍師說：「巴農和我及我的總統職務毫無關係。他被炒魷魚時，不但丟了差，還失心瘋。」（譯者：中央社盧映孜）1070105