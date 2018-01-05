揭白宮秘辛新書提前開賣 作者感謝川普

川普的律師哈德爾（Charles Harder）已對沃爾夫和出版社發行人魯賓（Steve Rubin）發出存證信函，要求停止出版這本書或節錄。

新書將川普描繪成素質很低的幼稚總統，而且他自己根本沒想到會勝選。

沃爾夫在推特寫說：「新書上架。大家明天就能買書（和看書）。謝謝你，總統先生。」下方有推特用戶附和笑說：「我原本沒要買這本書，但現在川普激起我買的欲望。」

書中最犀利的爆料，是據稱出自巴農（SteveBannon）的談話。巴農接受沃爾夫訪問時，批評川普長子小唐納（Donald Trump Jr.）、川普女婿庫許納（Jared Kushner）及前競選總幹事曼納福特（PaulManafort）2016年與俄羅斯代表會面是「叛國」、「不愛國」。巴農還警告，特別檢察官穆勒（Robert S.Mueller III）調查「通俄門」，將把焦點放在洗錢。

路透社報導，哈德爾表示，即將對巴農採取法律行動。巴農是前白宮首席策士，曾有川普「影武者」和「大腦」之稱，去年8月離開白宮。

川普昨天大力切割，痛批這位幫他贏得江山的前軍師說：「巴農和我及我的總統職務毫無關係。他被炒魷魚時，不但丟了差，還失心瘋。」（譯者：中央社盧映孜）1070105