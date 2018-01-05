台開風獅爺商店街擔綱金門宴重要場地

（中央社記者韋樞台北5日電）金門縣政府明天將舉行尋根金門古早味故事與金門家宴印象的「金門宴」。地點選在台開金門風獅爺商店街。

台開公司表示，金門縣府為打造金門為美食島嶼，明天將在台開集團的金門風獅爺商店街南棟二樓舉辦「金門宴」成果發表會，以創新、創意手法，端出十道古早味精髓的金門菜，席開70桌，邀請兩岸金門和廈門鄉親約600多人共享佳餚。

台開公司指出，「金門宴」歷經數月研發，特別請到前喜來登飯店行政主廚許堂仁團隊跨海，以金門在地菜色為基礎，透過仿古溯源的飲食體驗，重現金門菜的好味道，同時請來三位金門文史學家為每道菜色譜出金門古早味故事與金門宴印象。