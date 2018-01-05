〈鉅亨精研〉歐洲央行還在寬鬆 將是極危險的政策？

市場預期歐洲今年經濟表現良好，成長上揚、失業率持續下跌，但歐洲央行 (ECB) 在這種經濟環境下，仍維持基本寬鬆步調。法國外貿銀行 (Natixis) 發布最新報告，提出 5 大理由，認為歐洲央行現行做法依舊十分危險。

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Natixis 研究分析師 Patrick Artus 表示，首先要注意的，是通膨不一定能如預期回歸。

歐元區通膨及失業率 (Natixis 報告)

Artus 指出，由現實的情況與經濟分析可以發現，如今在歐元區隨著失業率的下滑，並沒有出現薪資或勞力成本的上升。如果兩者的相關程度減弱，就算達到完全就業，也無法保證核心通膨能到達 2% 的目標值。

第二，目前債券的長期殖利率值遠低於歐元區的成長率，顯示債券泡沫已經相當大，但 ECB 似乎並不關心。要知道，當泡沫破滅時，將帶來人們財富與償付能力的損失。

殖利率與 GDP 比較 (Natixis 報告)

第三，風險溢價現在已經無法反映實際的風險情況，代表投資人未來，將面對風險的威脅。

主因在於，人們之所以願意投資更高風險的資產，是因為風險資產能帶來比無風險資產更高的報酬，意即風險溢價。當前，風險溢價不再，代表投資人無法取得額外的補償，於是，當風險出現時，將帶給投資人將面臨危機。

風險溢價未能反映實際情況 (Natixis 報告)

第四，在 ECB 超寬鬆的政策下，銀行不僅獲利能力變弱，金融的穩定性及借貸能力也隨著變差。

在殖利率曲線變平之後，銀行由貸款能得到的利差減少，在歐洲央行負利率政策之下，持有的債券殖利率也相當低。

貸款利率下滑 (Natixis 報告)

第五，既然現在已經實施寬鬆、負利率，也代表一旦出現經濟衰退等負面衝擊，歐洲央行並沒有可採行的貨幣政策，也就是沒有任何迴旋餘地。

Natixis 指出，由這 5 大理由，歐洲央行不應該再維持寬鬆，現行的做法相當危險。