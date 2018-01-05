透過大數據分析歹徒犯罪手法　假網購最易受騙

其中，又以假網購方式，利用臉書、LINE、網路拍賣等7件最多，受害年齡18-26歲為主，尤其3件利用LINE管道，騙感情更騙錢。詳細數字如下：

大數據也可以運用在預防犯罪，南市警第二分局分析，去年12月受理民眾報案資料，總計接獲29起詐欺案件報案，包括假網購、假親友、網購刷卡錯誤重複扣款到假交友、假投資等，詐騙手法形形色色，被害人年齡從18歲至76歲、男女都有，從大學生、退休人員到老師各行各業都有。

2.假網購：7件，利用「FB、LINE、網路拍賣」等方式，受害年齡18-26歲為主（只有1件56歲），被害者屬有網路購物習慣族群。

3.網購刷卡錯誤、網購重複扣款：6件，利用「食安市集、小三美日等網購網站個資」，佯稱刷卡程序錯誤，受害年齡「18-44歲」，年齡非本類受害特質，本類遭詐被害人均為有網購習慣者。

4.假交友、假投資：3件，利用「LINE」管道行騙，騙感情更騙錢。此類假交友詐欺案件，受害年紀男生以18-30歲為主、女生則以30-50歲為主。假投資受害者則為有一定積蓄者為主。

5.二次被害：另外有1案例為二次受害，詐欺集團佯稱檢警，告知被害人上次被騙的案件已偵破，但是帳戶已另涉及洗錢，要求監管。

6.交易糾紛：2件，這部分是有明確對象，可循消保官、民事告訴等方式求償。

7.收購帳戶：2件，求職、借款，而存摺、金融卡遭詐走。

8.金融卡遺失、遭竊：2件，未立即報案掛失。

二分局將持續針對被害人背景、詐騙管道及詐騙手法統整分析，切入被害人生活樣態及行為模式防詐，以收強力打詐之效，民眾如有問題，請儘速向165反詐騙諮詢專線反映。