台股三王盤下震盪　指數開高走低

台北股市今（ 5 ）日開盤漲8.29點，加權股價指數以 10856.92 點開出，隨後來到盤下。各類股部分，早盤電子來到盤下、金融跌 0.4%。指標個股台積電跌 0.2%、鴻海跌 0.5%、大立光也跌逾 1%，不過南亞科持續強勁，宸鴻漲近 4%，而環球晶與大同表現亮眼，至於宣布要合併的奇力新與美磊則是出現回檔。

美股4大指數漲勢未歇，道瓊工業指數終場上漲 152.45 點，漲幅 0.61% ，收在 25075.13 點，首度於收盤站上 25000 點大關；那斯達克指數漲 12.38 點，成為 7077.91 點；標準普爾 500 指數收高 10.93 點，漲幅 0.40% ，報 2723.99 點；費城半導體指數上漲 7.38 點或 0.56% 至 1317.24 點。