台股三王盤下震盪　指數開高走低

台北股市今（ 5 ）日開盤漲8.29點，加權股價指數以 10856.92 點開出，隨後來到盤下。各類股部分，早盤電子來到盤下、金融跌 0.4%。指標個股台積電跌 0.2%、鴻海跌 0.5%、大立光也跌逾 1%，不過南亞科持續強勁，宸鴻漲近 4%，而環球晶與大同表現亮眼，至於宣布要合併的奇力新與美磊則是出現回檔。
美股4大指數漲勢未歇，道瓊工業指數終場上漲 152.45 點，漲幅 0.61% ，收在 25075.13 點，首度於收盤站上 25000 點大關；那斯達克指數漲 12.38 點，成為 7077.91 點；標準普爾 500 指數收高 10.93 點，漲幅 0.40% ，報 2723.99 點；費城半導體指數上漲 7.38 點或 0.56% 至 1317.24 點。
台北股市 4 日終場上漲47.06點，以10848.63點作收，漲幅0.44%，成交量1428.31億元。台股今（ 5 ）日開盤漲8.29點，加權股價指數以 10856.92 點開出，隨後來到盤下。各類股部分，早盤電子來到盤下、金融跌 0.4%。其他，玻璃漲 1%，運輸與油電燃氣類股漲 0.8%。
個股部分，指標股台積電跌 0.2%，來到 239 元。鴻海跌 0.5%，來到 92.1元。大立光跌逾 1%，來到 4060 元。宏碁與華碩兩樣情，分別跌 1% 以上與漲 0.7%。南亞科持續強勁漲 2%，宸鴻漲近 4%。而環球晶、大同挑戰波段高點。
而奇力新宣布併購美磊，消息公布後第二天，奇力新出現回檔，跌逾 1.3%，美磊則是漲停打開，隨後漲逾 5%，奇力新母公司國巨跌 1.8%。其他早上量大走揚的個股還有長榮、正文、合晶、大成鋼，遭賣單調節的有燿華、華晶科與中石化等。