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中央社

記憶體估明年低迷 三星半導體恐掉至第3

中央社2018/01/05 09:40
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者張建中新竹5日電）三星去年首度登上全球第一大半導體廠，研調機構顧能(Gartner)預期，隨著記憶體下次低迷來臨，三星2019年半導體龍頭寶座恐將不保，排名不排除可能掉至第3位。

記憶體市場供不應求，帶動記憶體去年產值大增64%，並推升全球半導體產值攀高至4197億美元，年增22.2%。

隨著記憶體市場高度成長，占整體半導體產值比重攀高至31%，成為最大半導體產品領域，記憶體大廠三星(Samsung)、SK海力士(Hynix)與美光(Micron)去年營運同步繳出亮麗成績單，排名也都上升。

據顧能調查，三星去年超越英特爾(Intel)，首度登上全球第一大半導體廠；SK海力士躍居全球第3大半導體廠，美光排名也躍升至第4位。

顧能預期，隨著中國大陸記憶體製造能力提升，今年記憶體價格恐將走弱，先是儲存型快閃記憶體(NANDFlash)，動態隨機存取記憶體(DRAM)將接著於2019年趨緩。

顧能認為，當前的半導體排名應維持不久，預期隨著記憶體下次低迷來臨，加上博通(Broadcom)若能收購高通(Qualcomm)與恩智浦(NXP)，三星2019年排名不排除可能滑落至第3位。1070105

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