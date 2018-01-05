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中央社

擬開放9成近海地區鑽油權 川普政府挨批

中央社2018/01/05 09:46
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）美國川普政府今天宣布一項提案，提議在美國幾乎所有近海地區開放鑽油，但隨即引來環保人士和部分共和黨人批評。

法新社與「時代雜誌」（TIME）報導，美國內政部官員表示，這項計畫提議5年在全美超過90%大陸棚海域開放47件鑽油權租賃標售，範圍包括加州附近的太平洋海域，以及緬因州附近的大西洋海域，大幅超過前總統歐巴馬任內允許的標準。

共和黨籍佛羅里達州州長史考特（Rick Scott）與其他人士在川普政府公開此計畫不久發表批評，表示鑽油活動威脅到佛州自然資源，這項議題長期以來持續獲得兩黨支持。美國政府今天提議的計畫為川普「能源主導權」重點政策的一環。

內政部長辛克（Ryan Zinke）形容，這項提案為一道程序的「開始」，將會納入史考特與其他州反鑽油官員的意見。

儘管支持人士表示，海上鑽油為德州、路易斯安那州與其他許多州就業機會與經濟發展的重要來源，國內其他許多地區仍以環境危害和觀光對當地經濟的重要性為由，強烈反對鑽油。

辛克透過視訊會議告訴記者：「在程序最後，我們將傾聽所有利害關係人的聲音。佛州絕對有發言權。」

辛克形容，這項倡議為川普政府「美國優先」施政議程的一環。

他說：「能源弱勢與能源主導性存在明顯差異，在總統川普的領導下，因為我們擁有這些資產，我們將有可能成為最強的超級強國。」（譯者：中央社周莉芳）1070105

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