擬開放9成近海地區鑽油權 川普政府挨批

（中央社華盛頓4日綜合外電報導）美國川普政府今天宣布一項提案，提議在美國幾乎所有近海地區開放鑽油，但隨即引來環保人士和部分共和黨人批評。

法新社與「時代雜誌」（TIME）報導，美國內政部官員表示，這項計畫提議5年在全美超過90%大陸棚海域開放47件鑽油權租賃標售，範圍包括加州附近的太平洋海域，以及緬因州附近的大西洋海域，大幅超過前總統歐巴馬任內允許的標準。

共和黨籍佛羅里達州州長史考特（Rick Scott）與其他人士在川普政府公開此計畫不久發表批評，表示鑽油活動威脅到佛州自然資源，這項議題長期以來持續獲得兩黨支持。美國政府今天提議的計畫為川普「能源主導權」重點政策的一環。