〈台幣頻升高〉台幣Q1恐都落在「2」字頭 美元保單

新台幣匯率今 (5) 日雖然一度貶值，但仍在 29.595 元高檔價位盤旋，市場近期也出現今 (2018) 年第一季新台幣恐都將落在「2」字頭的聲浪，這也讓去年以來熱賣的美元保單，銷售熱潮可望延續至 2018 年第一季，民眾將搶搭「末班車」。

新台幣去年狂升，美元利變保單又提高宣告利率，內部報酬率提高，使去年外幣保單大賣，前 10 月保費收入已經賣破 4000 億元新高、達 4018 億元。其中，又以美元保單賣得最好，幾乎 8 成都是美元保單。

2017 年台灣的美元保單熱賣，根據金管會統計，2017 年前 11 月美元保單新契約保費收入達 119.31 億美元 (超過 3500 億元台幣)，年增超過一倍，成為最受民眾青睞的外幣保單。其餘如澳幣保單、人民幣保單也都熱賣。