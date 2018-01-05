祖克柏新年新目標 解決臉書面臨的問題

他在臉書貼文中表示：「我覺得現在跟第一年的情況極為類似。」

法新社報導，祖克柏（Mark Zuckerberg）2009年開始立下新年挑戰，他當時立下的挑戰就是每天繫領帶，時時提醒自己全球經濟深陷衰退中，要讓臉書盈利的重要性。

（中央社舊金山4日綜合外電報導）臉書（Facebook）執行長祖克柏每年都會立下個人新目標，從每個月閱讀兩本書、訪問他尚未訪問過的美國各州到學中文都有，今年他的新年新希望是「解決」臉書的種種問題。

他在臉書上列的目標清單包括保護用戶不被霸凌和仇恨言論騷擾、避免國家干預，還有確保用戶花在臉書上的時間是值得的。

祖克柏說：「我2018年的個人目標是聚焦在解決這些重要的問題上。」

「我們雖然無法防範所有錯誤或霸凌言論，但目前我們在執行政策和防止工具遭誤用上，犯下太多錯誤。」

他計劃將各領域專家聚集在一起，深究政治、公民、媒體和科技等議題來追求他的目標。

在美國和其他國家，谷歌、推特和臉書因為容許假新聞擴散而飽受抨擊。俄羅斯干預2016年美國總統大選，在臉書等社群媒體散布假新聞。

祖克柏說：「我們有許多人進入科技業，是因為我們相信科技可以帶來分權化的力量，賦予人民更多權力。」

「但隨著少數的大型科技公司崛起，以及政府使用科技監控他們的人民，許多人現在相信科技只會加強集權，並非分權化。」（譯者：中央社陳昱婷）1070105