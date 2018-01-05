台幣變大了　美元保單銷售暴衝　現在要買先掌握3大訣竅

金管會指出，美元保單去年前10月新契約保費收入為119.31億美元，創下歷年同期新高，年增率達101%，其中，美元的投資型保單初年度保費收入為32.37億美元，銷售前3大公司依序為國泰人壽、法國巴黎人壽、安聯人壽；美元傳統型保單美元投資型保單初年度保費收入為86.94億美元，銷售前3大公司依序為南山人壽、富邦人壽、台灣人壽。

在新台幣兌美元強升逾8%之下，許多人進場撿便宜買美元，相當於用近9折價購入，就連美元保單也熱賣。根據統計，去（2017）年前10月新契約保費收入年增1.01倍，創歷年同期新高，壽險業預估，今年第1季仍將熱銷。不過，市場上美元保單商品五花八門該如何選擇？專家建議，可從議題分析、需求重點及商品特色等投保3訣竅來慎選合適保單，若希望能在短期內滿足累積外幣資產的需求，就可以選擇具短年繳期商品特色的美元保單。

此外，澳幣保單去年前10月初年度保費收入為20.54億澳幣，年增率為97%，其中，投資型保費為8.96億澳幣，銷售前3大公司依序為國泰人壽、法國巴黎人壽、安聯人壽；傳統型保費為11.58億澳幣，銷售前3大公司依序為國泰人壽、新光人壽、富邦人壽。

至於人民幣保單106年前10月初年度保費收入為人民幣8.24億元，年增率37%，其中，投資型保單為人民幣6.8億元，銷售前3大公司依序為法國巴黎人壽、保誠人壽、第一金人壽；傳統型保單為人民幣1.44億元，銷售前3大公司依序為新光人壽、台灣人壽、中國人壽。

也由於美國就業市場動能強勁，失業率創17年新低，經濟逐漸好轉，加上聯準會升息循環，新台幣相對強勢等正向因素，市場預估美元保單銷售熱潮起碼會持續至今年第一季，也讓不少民眾想把握機會，將美元納入資產配置的一環。

南山人壽調查也發現，有超過8成的民眾青睞以「保險」來進行理財規畫，表示國人大多數認為商業保險是較理想的退休金準備工具，而根據中華民國消費者文教基金會調查，在購買外幣保單或外幣的行為分析中，民眾對美元的偏好高達62.6%，遠超過其他外幣。

至於美元保單該如何選擇？富邦人壽銀保通路處執行副總陳世岳建議，民眾如有美元保單投保需求，可從議題分析、需求重點及商品特色等投保小訣竅，來慎選合適保單，像民眾如接收到有關未來美元匯率及升息走向等議題訊息時，第一步應進行謹慎分析，如果希望能在短期內滿足累積外幣資產的需求，就可以選擇具短年繳期商品特色的美元保單，不論小資族或高資產族群都能依照自我需求設定所需累積外幣資產的目標。

中國人壽副總經理蘇錦隆則表示，民眾資產配置及退休規畫首重穩健，建議可善用美元保單做中、長期規畫，並透過多元幣別配置以分散風險，達成退休規畫的目標。此外，年輕世代及熟齡世代選擇重點也不同，年輕世代準備重點在於持續性，並可善用時間優勢，及早建構保障與退休規畫；熟齡世代則應把握退休前的職涯黃金期，選擇繳費年期較短的商品，妥善規畫保障與資產配置的雙層防護，樂享退休生活。

安聯人壽也提醒，民眾如果想要享有優遊自在的退休生活，是需要經過一番充分的準備，才能如願安享晚年；若要資產保值、掌握趨勢，資產規畫就要多元化、國際化，其中美元不僅是世界主流貨幣，具有國際流通性，更能滿足人生多元規畫之不同需求。