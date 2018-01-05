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中央社

築地最後新春首拍 黑鮪近千萬元成交

中央社2018/01/05 09:58
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者黃名璽東京5日專電）有「日本的廚房」之稱的日本東京築地市場今天開市，依慣例進行新春首次拍賣，最高價是來自青森縣大間港的黑鮪魚，價格為3645萬日圓（約新台幣956萬元）。

日本放送協會（NHK）報導，東京都政府去年決定，築地市場將於10月11日正式遷到豊洲市場，因此，今天舉行最後一次的新春首拍。

批發場上排著來自日本及海外的鮪魚，業者代表新春致詞時說，在習慣的築地市場跟大家說幾句話，今年是最後一次了。享譽世界的築地品牌將變成豊洲品牌，是在築地市場工作的每一個人的責任。

業者們在拍賣前也祈願生意興隆。

冷凍鮪魚批發市場清晨5時30分過後響起鐘聲，業者們充滿活力地喊價，鮪魚也一件接一件完成競標。

今年拍賣最高價的，是來自青森縣大間港重達405公斤的黑鮪魚，價格為3645萬日圓，換算每公斤9萬日圓。

過去6年有5次成功標到最高價黑鮪魚的壽司連鎖業者木村清，今年雖然沒成功標到最高價鮪魚，但他所標到190公斤重的黑鮪魚，要價超過3000萬日圓，換算每公斤價格高達約16萬日圓，是每公斤單價的最高價。

木村清說，這是築地市場最後一次的新春首拍，雖然感到有點寂寞，但因為時代變化也是沒辦法的事。

上午的新春首拍結束後，築地市場業者未來將一邊繼續營業，一邊準備遷移豊洲市場的相關工作。再過10個月，這個走過80年的築地市場，即將正式謝幕。1070105

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