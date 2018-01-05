築地最後新春首拍 黑鮪近千萬元成交

（中央社記者黃名璽東京5日專電）有「日本的廚房」之稱的日本東京築地市場今天開市，依慣例進行新春首次拍賣，最高價是來自青森縣大間港的黑鮪魚，價格為3645萬日圓（約新台幣956萬元）。

日本放送協會（NHK）報導，東京都政府去年決定，築地市場將於10月11日正式遷到豊洲市場，因此，今天舉行最後一次的新春首拍。

批發場上排著來自日本及海外的鮪魚，業者代表新春致詞時說，在習慣的築地市場跟大家說幾句話，今年是最後一次了。享譽世界的築地品牌將變成豊洲品牌，是在築地市場工作的每一個人的責任。