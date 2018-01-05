立院管制區遭破壞　疑內神通外鬼

立法院今(5)日舉行臨時會，不過就在臨時會召開前夕，立法院議場廁所窗戶與議場門鎖昨遭人破壞，警政署高度關注，民進黨團劉櫂豪表示，被破壞的地方一般民眾無法進出，必須是立委、國會助理或行政人員和警衛才能進出，要求祕書長查明破壞原由，並要確保立委和工作人員後續相關安全。

劉櫂豪說，昨天遭破壞的門窗，其中有一個門在主席台右手邊的門，被破壞的地方，需要工具才可以破壞，一個小窗戶是用螺絲起子，把它整體扒下來，此外廁所原本是鎖著的，門也被打開，這顯然是有計畫性的行為。

劉櫂豪表示，相信任何一個公務機關，被不明人士所破壞，對在該處上班進出的人員來講，安全都是威脅，要求祕書長查明破壞原由，也要確保立委和工作人員後續相關安全。