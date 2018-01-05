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政治

立院管制區遭破壞　疑內神通外鬼

記者邱明玉 / 台北報導2018/01/05 10:15
▲就在立法院臨時會召開前夕，立法院議場廁所窗戶與議場門鎖昨遭人破壞，警政署高度關注。（圖／陳明安攝 , 2017.1.5）
▲就在立法院臨時會召開前夕，立法院議場廁所窗戶與議場門鎖昨遭人破壞，警政署高度關注。（圖／陳明安攝 , 2017.1.5）

立法院今(5)日舉行臨時會，不過就在臨時會召開前夕，立法院議場廁所窗戶與議場門鎖昨遭人破壞，警政署高度關注，民進黨團劉櫂豪表示，被破壞的地方一般民眾無法進出，必須是立委、國會助理或行政人員和警衛才能進出，要求祕書長查明破壞原由，並要確保立委和工作人員後續相關安全。

劉櫂豪說，昨天遭破壞的門窗，其中有一個門在主席台右手邊的門，被破壞的地方，需要工具才可以破壞，一個小窗戶是用螺絲起子，把它整體扒下來，此外廁所原本是鎖著的，門也被打開，這顯然是有計畫性的行為。

劉櫂豪表示，相信任何一個公務機關，被不明人士所破壞，對在該處上班進出的人員來講，安全都是威脅，要求祕書長查明破壞原由，也要確保立委和工作人員後續相關安全。

由於遭破壞的地方是立法院的管制區，是否可能內神通外鬼？劉櫂豪說，被破壞的地方，一般民眾無法進出，必須是立委、國會助理或行政人員和警衛才能進出，被破壞當然是很敏感。

他再次強調，被破壞的地方，必須要有工具，窗台徒手也拿不下來，必須要有螺絲起子，把窗台拿下來，針對這個事情，必須查明，確保後續出入安全，不能小看這件事情。

對於立法院遭不明人士破壞，警方表示，議場的門鎖、議場廁所窗戶遭到破壞，目前正透過監視錄影機清查可疑人士，會將立院維安升級，立法院內警力部署升級至80人。

關鍵字立法院臨時會劉櫂豪警政署蘇嘉全
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