抽籤定勝負 維州眾議會共和黨仍居多數

（中央社華盛頓4日綜合外電報導）漫長的美國維吉尼亞州眾議會之爭今天出爐，藉由動用已有313年歷史的抽籤規則，州選委會抽出共和黨籍議員打破僵局，讓維州眾議會的多數仍為共和黨。
法新社報導，在維吉尼亞州選舉2個月前由民主黨的諾森（Ralph Northam）拿下州長寶座後，州眾議會（House of Delegates）最後還是握於共和黨之手。
維州選委會主席奧爾康（James Alcorn）從一瓷碗中抽出寫有現任議員楊錫（David Yancey）名字的膠卷盒後，宣布楊錫勝選。楊錫與民主黨對手賽孟茲（Shelly Simonds）都得到1萬1608張票。
賽孟茲在場觀看抽籤過程，楊錫則未出席。抽籤用的瓷碗還是向維吉尼亞藝術博物館（Virginia Museumof Fine Arts）所借。
賽孟茲在初步計票後原本相信自己會勝選，但在一張爭議票被採納後票數戰平，給了楊錫機會，並啟動這項不常見的樂透式抽籤。
儘管其他州近年不乏出現抽籤情況，但這還是維吉尼亞州自1971年後首度動用到抽籤決定議會席次。抽籤解決席次僵局的規定是緣自1705年的法令。
抽籤結果讓維州眾議會100個席次裡，共和黨仍以51比49保持多數，不過賽孟茲有權要求二度計票。
去年11月維州選舉，共和黨眼睜睜看著在州眾議會原本看似牢不可破的66對34多數，一下驟降至恐淪為少數，當時許多分析家視此結果為選民對美國總統川普的教訓。（譯者：中央社陳亦偉）1070105