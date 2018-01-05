抽籤定勝負 維州眾議會共和黨仍居多數

（中央社華盛頓4日綜合外電報導）漫長的美國維吉尼亞州眾議會之爭今天出爐，藉由動用已有313年歷史的抽籤規則，州選委會抽出共和黨籍議員打破僵局，讓維州眾議會的多數仍為共和黨。

法新社報導，在維吉尼亞州選舉2個月前由民主黨的諾森（Ralph Northam）拿下州長寶座後，州眾議會（House of Delegates）最後還是握於共和黨之手。

維州選委會主席奧爾康（James Alcorn）從一瓷碗中抽出寫有現任議員楊錫（David Yancey）名字的膠卷盒後，宣布楊錫勝選。楊錫與民主黨對手賽孟茲（Shelly Simonds）都得到1萬1608張票。