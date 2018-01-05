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2018年市場最大風險通膨與利率 看好美元計價商品

鉅亨網2018/01/05 10:14
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今 (2018) 年新台幣一路走強，展望今年投資市場，施羅德投資集團執行長哈里遜 (Peter Harrison) 認為，市場最大隱憂是通貨膨脹的動向，以及利率意外上升。整體而言，看好經濟成長穩步向上，美元計價新興市場債券則可望有表現機會。

哈里遜 (Peter Harrison) 表示，去年利率與市場波動接近歷史低點，股市不斷創新高，各大央行逐步撤出量化寬鬆 (QE) 政策，金融市場瀰漫通膨和利率的不確定性，然而通膨和利率的風險，同樣延續至今年，在低通膨及低利率的影響下，幾乎所有的資產都很貴。

他認為，儘管通貨膨脹和利率在今年都會上漲，但是很少有預期通膨和利率會失控，因此投資人過度樂觀反而成為市場隱憂。目前便宜的價值股，是股票市場中較具投資價值的標的，而使其績效下滑的重要因素，可能就是通貨膨脹與利率的上升。 

哈里遜 (Peter Harrison) 進一步分析，政府轉向降低稅收，並提高基礎設施支出以刺激經濟，都會導致各國通貨膨脹和利率出現過熱和意外上漲，提醒投資人要多加留意通膨和利率的動向。

整理而言，今年受惠於強勁的經濟成長以及穩定的美元走勢，美元計價新興市場債券、新興市場當地貨幣債券，較有表現機會。

股市方面，則可留意日本和歐洲，其股票價格可能持續受惠企業盈餘的上揚，因此，投資策略上，多元資產投資組合中，仍相對偏好股票。

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