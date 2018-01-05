比特幣中國CEO：比特幣還會上漲、解禁只是時間問題

李啟元認為，這個世界上沒有什麽事情是永久的，因此很有可能過不了多久國內就會重新研究並發放比特幣交易的牌照。不過，李啟元並沒有給出比特幣解禁的時間表。

綜合新浪美股、 中證網報導，李啓元在接受 CNBC 節目《Squawk Box》採訪時稱：「在這個世界上，沒有什麼是永遠不變的。我認為他們遲早有一天可能會解除這一所謂的禁令，並且可能重新設立規則和發放牌照。」

中證網今 (5) 日報導，台北時間 4 日 CNBC 稱，中國第一家比特幣交易所比特幣中國（BTCC）聯合創始人兼 CEO 李啓元表示，中國解除對加密貨幣交易的禁令只是一個時間問題。

他坦率地说， 「 我不知道確切的時間框架，可能是幾個月、幾年，甚至是幾十年，所以很難說。 」 在他看來，政府和監管部門越是試圖對比特幣施加壓力，比特幣的靈活性就越強，這對於比特幣的解禁是一個比較有利的事情。

中國當局 2017 年 9 月下達禁令，禁止比特幣交易和初始代幣融資（ICO）活動。中國央行表示，此類活動可能構成嚴重金融風險。其他亞洲國家紛紛效仿，韓國最早將於本月禁止使用匿名帳戶進行加密貨幣交易。

比特幣的價格在 2017 年 12 月上半月達到了一個高峰，隨後就開始經歷激烈的震蕩。此次價格波動是 2015 年之後第一次出現比特幣開年暴跌的場景。2017 年 1 月 1 日，比特幣價格上漲了 3.6%，報收於 998 美元。

李啓元還表示，鑒於比特幣的稀缺性以及新幣開採的複雜性，他認為今年比特幣價格還將進一步上漲。

他表示： 「 今天我們每天新開採的比特幣只有 1800 枚，而五年前是 7200 枚。因此在很短時間，可能是兩年半內，我們將看到比特幣的供應量降至每天 900 枚。你可以設想三年、五年或 10 年后，比特幣的價格可能達到多少。 」