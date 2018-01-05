黃偉哲永康後援會7日成立　前副總統呂秀蓮將現身力挺

欲參選台南市長的立法委員黃偉哲，在2017年12月底由賴清德競選市長的三輔選核心幹部王永順、蔡順天及黃先柱為黃偉哲披上綵帶，宣示初選行程正式起跑。賴清德競選市長核心幹部支持黃偉哲，團隊大喊「正派傳承；選哲同行」，象徵能延續「賴立委」與「賴市長」的理念，接棒傳承，為台南市民服務。

為持續加溫選情，選擇7日下午14時在永康區文化路地政事務所旁，將舉辦鄉親手攜手大步向前「永康後援會」成立大會，前副總統呂秀蓮疼惜哈佛學弟，將再次到場力挺黃偉哲。

黃偉哲說，誠摯敬邀所有鄉親手牽手參加永康後援會成立，將來主市政，除延續前賴市長治理政績外，將配合中央的施政計畫，全力建設大台南，讓府城、溪南及溪北均衡發展，體現城鄉共榮的局面。