黃偉哲永康後援會7日成立　前副總統呂秀蓮將現身力挺

欲參選台南市長的立法委員黃偉哲，在2017年12月底由賴清德競選市長的三輔選核心幹部王永順、蔡順天及黃先柱為黃偉哲披上綵帶，宣示初選行程正式起跑。賴清德競選市長核心幹部支持黃偉哲，團隊大喊「正派傳承；選哲同行」，象徵能延續「賴立委」與「賴市長」的理念，接棒傳承，為台南市民服務。
為持續加溫選情，選擇7日下午14時在永康區文化路地政事務所旁，將舉辦鄉親手攜手大步向前「永康後援會」成立大會，前副總統呂秀蓮疼惜哈佛學弟，將再次到場力挺黃偉哲。
黃偉哲說，誠摯敬邀所有鄉親手牽手參加永康後援會成立，將來主市政，除延續前賴市長治理政績外，將配合中央的施政計畫，全力建設大台南，讓府城、溪南及溪北均衡發展，體現城鄉共榮的局面。
黃偉哲表示，永康區境內因中山高速公路及台鐵貫穿，交通便利及工商業發達，人口與都市成長發展迅速，現人口數達二十三萬餘，為台南市人口數第一的行政轄區，區內商業氣息較強的聚落有舊市區、大橋、蔦松、鹽行、大彎及網寮，工業方面有永康工業區、永康科技工業園區及零星工業區，加上台南科學園區效應，產業投資需求旺盛，未來施政擬將永康區及周邊行政區整合為永康生活圈做總體規劃建設。
黃偉哲說，交通策略，將加速永康安南新環線，縫合永康安南兩大行政區，再加上高鐵橋下道路及鹽水溪環快，共同串聯溪北產業金三角，永康科工區、台南科工區及台南科學園區，形成科技產業鏈聚落。另台南捷運藍線二期擬延伸新豐區，便利永康市民進出，縫合中山高速公路造成東西兩區發展阻隔及解決交通瓶頸塞車問題。治水策略，永康部分地區因「古鯽魚潭」地勢低窪，大雨來時永康北大排及許縣溪未及宣洩，造成淹水，擬採分洪滯水方式，打造不淹水及親水環境，讓市民免除淹水之患。
黃偉哲強調，解決民眾殷盼的交通及治水問題，自然也會創造出友善的投資環境，吸引產業進駐投資，地方增加更多就業機會，再加上永康炮校遷移所規劃的綠地大公園及台南市總圖書館設立，永康將會是台南副都心之一，未來期待與永康市民共同攜手打造各項好條件，有好條件，產業及人才將會留在地方發展，更能就近照顧雙親，市民生活層次將得到多贏局面，實現「幸福城市」目標。