台灣金融業對美曝險近7兆　金管會緊盯美稅改風險

根據金管會統計，截至去（2017）年11月底，整體金融業對美國曝險金額約6.98兆元，與1年多前的5兆多元相較增加不少，其中銀行業有1.09兆元、保險業最多達5.57兆元、證券期貨業905.89億元、投信基金2346億元。

美國稅改上路，由於美國企業所得稅由最高 35% 的累進稅率降至 21% 單一稅率，可望吸引外商赴美投資，行政院也嚴陣以待。根據金管會統計，國內金融業在美國曝險部位合計近7兆元，其中保險業最高達5.57兆元，但由於預期美國稅改推出，短期美元有升值壓力，可緩解壽險業國外投資部位匯損壓力，預期美國稅改短期對我國金融業是正面影響，中長期會持續觀察，風險在可控範圍。

目前保險業海外投資部位相當多，美元計價的資產部位有13兆元，未來都可能受到匯率變動的影響。金管會保險局則指出，美國稅改影響主要來自兩方面，包括一、如果美國企業海外盈餘移回美國，短期美元恐有升值壓力，這可緩解保險業國外投資部位目前面臨的匯損壓力。二、美稅收中長期可能讓財政赤字惡化，投資人可能會要求更高的信用風險貼水，美國公債殖利率有上揚壓力，這對保險業美債投資收益有正面影響。

不過，保險局強調，初步來看美稅改對保險業海外投資短期無負面影響，中長期則要再繼續觀察，金管會也會要求保險業做好風險控管，適時採取相對應措施。

金管會銀行局也提到，美國稅改等於美國企業盈餘匯回當地不課稅，讓美國經濟會變好，而台灣銀行業雖有美國曝險部位，銀行直接對美曝險金額約1.09兆元，授信餘額4242億元、投資餘額約6671億元，但目前我國銀行的資產品質跟資本適足率都健全，會請存保公司加強對外國曝險的控管，預期銀行所有曝險仍在可控制範圍。

此外，就外資動向來看，金管會證期局指出，2017年全年外資淨匯入86.83億美元，累計淨匯入為2080.55 億美元，外資匯入情況正常，仍持續匯入台灣，且從上市櫃公司2017年第3季財報來看，整體上市櫃公司盈餘成長15%，短期內來看，美國稅改對我國資本市場並沒有造成太大波動。