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中央社

新北玩具銀行 烘焙師讓舊玩具回春

中央社2018/01/05 10:41
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者黃旭昇新北5日電）新北市「玩具銀行」的玩具醫生林鈺婷，原是西華飯店和君悅飯店烘焙師，她的巧手化為醫治玩具的妙手，修復原本缺損零件的玩具，是孩童臉上微笑曲線的重要推手。

新北市玩具銀行物流中心位於板橋區民族路，專門回收各地捐贈的二手玩具，經篩檢、清潔、分類、修理重整，透過行動玩具車載往偏區的托老中心，提供親職教育及全齡共玩活動。

玩具銀行主任張維庭表示，回收的二手玩具無奇不有，最大宗的是絨毛玩偶，甚至鍋碗瓢盆。每星期都要清出20%的玩具垃圾，其餘再分類、清潔，交玩具醫生修復。

張維庭表示，損壞的玩具拆解後可做為玩具醫院的零件及藝術創作素材。玩具銀行6名醫生有精通五金機械的退休人員，有年輕熱血工程師，充滿改造創意的巧手媽媽，各依據專長將玩具妙手回春，帶給孩童歡樂。

玩具醫生林鈺婷修過的東西不計其數，塑鋼土是很好的修復工具與材料。她將小木球拆解裝在木琴棒上面，讓木琴再度演奏起美妙的樂曲。

她說，缺片的拼圖或方格遊戲，會耐心先拼貼好，找出缺損的部位，重新剪裁塑膠片或硬紙板，有如醫師修補受傷的人體，「我修過的玩具絕對超耐用」。

天生一雙巧手的林鈺婷受訪表示，偶然機會參加新北市玩具銀行活動，珍惜許多面臨丟棄的玩具，因此，去年9月起加入玩具醫生行列，定時幫忙修復。

除修復舊玩具，林鈺婷也教導親子一起動手修玩具，或利用回收光碟發揮創意製作新春吊飾，動手又動腦。她觀察到，現在的父母孩子生的少，導致寶貝孩子不懂得珍惜玩具，稍有故障就隨手丟棄，不懂得惜福。

市府社會局長張錦麗表示，玩具可開啟智慧，訓練手、腦、肌肉發展，遠離3C產品，保護眼睛，也可親子祖孫共玩，甚至成為早療孩童的療育用品，幫發育遲緩的孩童獲得矯正和治癒。106年玩具銀行共提供超過1萬件玩具，給187個社區據點使用。1070105

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