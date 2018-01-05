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政治

立院門窗遭破壞　徐永明：空穴來風、自導自演

記者林仕祥／台北報導2018/01/05 10:59
▲傳言立法院議場廁所門窗遭破壞，時代力量立委徐永明表示，希望不要有人自導自演轉移議題方向。（圖／NOWnews資料照）
▲傳言立法院議場廁所門窗遭破壞，時代力量立委徐永明表示，希望不要有人自導自演轉移議題方向。（圖／NOWnews資料照）

外傳立法院議場廁所窗戶與議場門鎖遭到破壞，與時代力量有關，時代力量徐永明今（5）日表示，不要空穴來風，或有人自導自演轉移議題方向，立法院祕書長林志嘉如果有拍到照片，就請公布吧，「不要講的跟發現的不一樣」。

徐永明表示，傳言立法院議場廁所窗戶與議場門鎖遭到破壞，他也非常關心，因此來議場時有去看一下，但看不出有什麼跡象，所以不要空穴來風，或有人想自導自演，轉移整個議題方向，時代力量立場很清楚，就是要撤回勞基法，續審礦業法、空汙法。

徐永明說，希望不是有人刻意製造消息，轉移焦點讓維安升級，「外面這麼多警察淋雨，有必要嗎？如果不審勞基法，有必要動用這麼多社會資源嗎？」強調如果林志嘉說有拍到門窗被破壞的照片，就請公布吧，「不要講的跟發現的不一樣」，昨天到處都是警察，應該很好查。

此外，外界傳言可能有人想比照318學運模式占據議場，杯葛臨時會處理勞基法部分條文修正草案，徐永明說，如果現在政府在擔心太陽花2.0，那要請行政院好好反省，如果執政時間不到一半，就開始擔心太陽花重演，那到底是出了什麼事？到底在怕甚麼？

至於民進黨立法院黨團總召柯建銘指出，昨日早晨看到徐永明在議場走來走去，民進黨立法院黨團書記長何欣純聽聞，時代力量立委想占據議場，徐永明對此回應，他是要拿東西準備協商，「我吃牛肉麵也要報備嗎？」、「相信柯總召去吃牛肉麵，我也不會去管他，大家彼此尊重」。
 

關鍵字徐永明議場立法院勞基法
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