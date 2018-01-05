立院門窗遭破壞　徐永明：空穴來風、自導自演

外傳立法院議場廁所窗戶與議場門鎖遭到破壞，與時代力量有關，時代力量徐永明今（5）日表示，不要空穴來風，或有人自導自演轉移議題方向，立法院祕書長林志嘉如果有拍到照片，就請公布吧，「不要講的跟發現的不一樣」。

徐永明表示，傳言立法院議場廁所窗戶與議場門鎖遭到破壞，他也非常關心，因此來議場時有去看一下，但看不出有什麼跡象，所以不要空穴來風，或有人想自導自演，轉移整個議題方向，時代力量立場很清楚，就是要撤回勞基法，續審礦業法、空汙法。

徐永明說，希望不是有人刻意製造消息，轉移焦點讓維安升級，「外面這麼多警察淋雨，有必要嗎？如果不審勞基法，有必要動用這麼多社會資源嗎？」強調如果林志嘉說有拍到門窗被破壞的照片，就請公布吧，「不要講的跟發現的不一樣」，昨天到處都是警察，應該很好查。