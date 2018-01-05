通吃美國鋼市三大利多 大成鋼股價創7年新高

受惠美國通過降稅，川普又擬課徵原產地來自中國的越南鋼鐵產品反傾銷關稅，以及美國基礎建設計畫即將公佈，以美國為主要市場的大成鋼 (2027-TW) 成為台系鋼鐵廠中最大受惠股，股價創下 7 年來新高，轉投資大國鋼 (8415-TW) 也守穩在所有均線之上。

大成鋼目前超過 90% 營收都來自美國市場，與電子業不同的是，大成鋼表示，公司在美國並沒有享有優惠稅率，因此實質稅率超過 35%，一旦稅改將企業稅降到 21%，法人預期對於獲利有將有大補丸。

美國也規劃，將對原產自中國的越南耐腐蝕鋼徵收與中國鋼鐵產品同等的關稅，稅率為反傾銷稅 199.43%，反補貼稅 39.05%。同時也將對原產自中國的越南冷軋鋼產品徵收 265.79% 反傾銷稅和 265.44% 反補貼稅。換言之，產自中國的越南耐腐蝕鋼與冷軋鋼產品將分別面臨總額 238% 與 531% 的關稅，最終判定將在今年 2 月 16 日公布。