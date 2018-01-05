歐美股創高 台股電傳熄火開高翻黑

雖然歐美股大漲，美股道瓊指數還創下25000點新高，今天台股集中市場卻居高思危，開高翻黑在盤下小幅震盪，近日領漲的台積電在平盤下狹幅震盪，大立光開高走低，盤中再度失守4000元大關。

台股從2017年12月27日展開反彈行情連6漲，指數上漲近400點，各日均線均翻揚，櫃買指數今天盤中續創153.47點新高。

（中央社記者韋樞台北5日電）歐美股連袂大漲創新高，但台股在連6紅站上10800點後，居高思危開高翻黑，電子和傳產熄火，櫃買市場盤中再創新高。法人認為，短線難免震盪，後續穩健再創高。

奇力新3日宣布合併美磊，4日雙雙漲停，不過今天美磊開盤快速攻上漲停76.8元後未久即打開，奇力新今天開高翻黑，盤中下跌近半根停板，國巨開低走低在盤下震盪。

大盤走跌，電子股和傳產股均熄火，僅少數傳產類股的原物料股─鋼鐵、水泥、造紙等類股零星表態；金融股力守平盤之上，漲幅0.16%。

國票證券表示，台股短線反彈400點，兵臨前波約2個多月高檔大量的平台整理區，恐增添短線震盪風險。但台股後續仍可望與國際市場連動，在外資籌碼偏多下，預期後市有續攻空間。

統一證券表示，新年以來，加權指數在資金行情帶動，加上龍頭台積電在法人積極回補，連續4日跳空上攻，台股出現連六紅格局。考量目前台股技術指標持續偏多格局，且產業族群強勢輪動顯著，預期台股可望穩健再創新高。1070105