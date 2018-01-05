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左營空污紅日減少 高市：多管齊下改善

中央社2018/01/05 10:55
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者陳朝福高雄5日電）高雄市環保局為改善空氣污染，多管齊下訂定多項加嚴標準，受矚目的左營測站污染狀態，經統計，紅色站日數從民國105年的48日降至106年的25日，環保局將持續改善空氣品質。

監測左營地區污染物濃度，高雄市環境保護局發現，星期一至星期五上午，交通尖峰時段比其他時段明顯上升，假日同時段隨著車流量減少，污染物濃度也相對減少，確認左營測站是受到交通工具排放的空氣污染影響。

因此，環保局表示，預計明年鐵路地下化完成後，左營地區附近交通車流塞車情況可望獲得舒緩，空氣污染情況可獲改善。

環保局長蔡孟裕今天說，左營測站的紅色站日數減少，環保局也持續多管齊下政策，督促各種污染源降載減排，改善空氣品質。

蔡孟裕指出，高雄因產業結構及地形、氣象條件的關係，每年冬天東北季風季節，因中央山脈阻擋，造成高屏地區成為季風的尾流區，經常呈現弱風、甚至無風狀態，擴散條件比其他縣市不良，外來及本地產生污染物無法及時有效散去，空氣污染相對較其他縣市嚴重。

為改善空氣污染，他表示，環保局多管齊下，訂定多項的加嚴標準，配合勤查重罰政策，包括：首創燃燒設備加嚴標準至燃氣排放標準，也協調台電興達電廠在空氣品質不良季節時，減燒生煤20%。

環保局也要求高雄前20大工廠提出短中長程減量計畫，並配合空氣品質不良日，提前一天降載減排。

另外，環保局加強攔檢高污染車輛，二行程機車10年來淘汰57萬多輛，一、二期柴油大客貨車於民國106年淘汰1857輛；洗街加倍至6萬多公里。1070105

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