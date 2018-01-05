台股盤中─前波高點關前暫時止步 量縮整理後可望再攻

美股周四齊揚，尤其是道瓊工業指數攻上 25000 點，推升台股今 (5) 日以小紅開出，一度拉升至 10870.13 點，可惜在前高關前止步，在短線漲多下出現拉回， 法人認為，目前盤面仍強勢，資金行情下呈現類股輪動，仍可偏多操作，不用預設太多立場，但留意不要過度追高。

台股今日以 10856.92 點開出，小漲 8.29 點，股王大立光 (3008-TW) 小紅開出後迅速翻黑，盤中跌幅逾 2.6%、權王台積電 (2330-TW) 開小紅後也是翻黑，鴻海 (2317-TW) 則是小跌開出，盤中跌幅 0.97%；指標股下滑，近期強勢的被動元件股也出現休息，大盤指數無力衝破前高，在短線獲利賣壓出籠下翻黑。