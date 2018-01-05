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中央社

美國佛州下探攝氏5度 蜥蜴凍僵跌落樹下

中央社2018/01/05 11:04
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社邁阿密4日綜合外電報導）北美冷氣團直撲美國佛州，當地氣溫低於攝氏10度，連郊區的鬣蜥都凍僵，從樹上棲地跌落。

美聯社報導，根據國家氣象局（National WeatherService）的邁阿密中心，今早南佛羅里達（SouthFlorida）部分地區氣溫降到攝氏5度以下，冷到足讓邁阿密郊區常見的綠色鬣蜥動彈不得。

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，今天波卡雷頓（Boca Raton）有隻鬣蜥凍僵，從樹上跌落，躺在一座游泳池旁邊。

佛州魚類及野生動物保護委員會（Florida Fishand Wildlife Conservation Commission）的索默斯（Kristen Sommers）負責監督非原生魚類及野生動物的計畫，他說，當溫度降到攝氏10度以下，中南美洲原生的變溫動物就會呈呆滯狀態。

索默斯說：「別假設牠們死了。」

根據CBS12報導，棕櫚灘郡動物園（Palm BeachCounty Zoo）的蜥蜴飼養員梅波（Emily Maple）說：「如果大概只有一到兩天，牠們先會待在全身凍僵的原地。牠們還是能呼吸，身體功能仍可運作，只是很慢罷了。」

專家建議居民別去動這些鬣蜥，因為一旦牠們凍僵的筋骨恢復，可能因感受到威脅而咬人。（譯者：中央社梁元齡）1070105

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