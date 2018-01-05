耶魯精神病學家警告 川普快崩潰了

法新社和「每日郵報」網站（MailOnline）報導，耶魯大學精神醫學教授李（Bandy Lee）為「川普的危險個案：27名精神科醫生和心理健康專家對一名總統的診斷」（The Dangerous Case of Donald Trump: 27Psychiatrists and Mental Health Experts Assess aPresident，暫譯）這本書的編輯，她在去年12月5日和6日進行簡報。

（中央社華盛頓4日綜合外電報導）美國媒體報導，一名耶魯大學精神醫學教授向至少12名國會議員，其中多數是民主黨議員，簡報總統川普的心理健康狀況。她說川普「快崩潰了」，他的執政造成「公共健康風險」。

李告訴美國有線電視新聞網（CNN）：「議員們都說他們非常擔心總統的危險性，他的精神狀態不穩定對國家造成危險。」

她告訴美國政治新聞機構Politico：「川普的情形會越來越嚴重，隨著擔任總統所面臨的壓力，恐會一發不可收拾。」

李是研究暴力行為的專家，她認為川普「快崩潰了」，他的執政造成「公共健康風險」。

參加簡報的議員除了一人是共和黨人外，其他都是民主黨人。李不願透露這位共和黨議員的身分。

對川普精神狀態進行這樣的評估，似乎有違美國精神醫學會（American Psychiatric Association）的「高華德規則」（Goldwater Rule），此規則指的是「精神科醫生不應該對沒有接受個人診斷的病人，對他們的精神狀態發表專業評論」。

白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）斥責這番言論「既荒唐又可笑」。

桑德斯說，如果川普「不適任，他可能就不會坐在這裡，也不會打敗有史以來最符合資格的一群共和黨候選人」。她提到的是2016年美國總統選舉共和黨初選。（譯者：中央社陳昱婷）1070105