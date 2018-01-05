軍武》換新機　印度空軍「寡婦製造機」陸續除役

為了迎接新戰機到來，印度空軍在去(2017)年底陸續解編1個米格-21(MiG-21)與MiG-27ML中隊。剩餘的12個操作米格機的中隊也將在未來10年內陸續解編，換裝新戰機。

1956年首飛的MiG-21戰機採三角中單翼設計，具備優異高空纏鬥性能，在越戰期間令美軍F-4戰機吃足苦頭，含中國大陸仿製的殲7，MiG-21系列總產量超過一萬架。印度在1960年代末期獲得授權生產MiG-21戰機，印度空軍MiG-21戰機也曾在印巴戰爭期間擊落巴基斯坦F-104戰機。

由於戰機老舊，加上印度欠缺足夠教練機訓練飛行員，導致印度米格機隊事故頻傳，由其以MiG-21墜機最為大宗，這款戰機也獲得「飛行棺材」或「寡婦製造機」等惡名。