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軍武》換新機　印度空軍「寡婦製造機」陸續除役

記者呂烱昌／綜合報導2018/01/05 11:45
▲印度空軍MiG-21戰機頻頻墜毀，讓這款戰機獲得「飛行棺材」或「寡婦製造機」等惡名。（圖／印度空軍）
▲印度空軍MiG-21戰機頻頻墜毀，讓這款戰機獲得「飛行棺材」或「寡婦製造機」等惡名。（圖／印度空軍）

為了迎接新戰機到來，印度空軍在去(2017)年底陸續解編1個米格-21(MiG-21)與MiG-27ML中隊。剩餘的12個操作米格機的中隊也將在未來10年內陸續解編，換裝新戰機。

1956年首飛的MiG-21戰機採三角中單翼設計，具備優異高空纏鬥性能，在越戰期間令美軍F-4戰機吃足苦頭，含中國大陸仿製的殲7，MiG-21系列總產量超過一萬架。印度在1960年代末期獲得授權生產MiG-21戰機，印度空軍MiG-21戰機也曾在印巴戰爭期間擊落巴基斯坦F-104戰機。

由於戰機老舊，加上印度欠缺足夠教練機訓練飛行員，導致印度米格機隊事故頻傳，由其以MiG-21墜機最為大宗，這款戰機也獲得「飛行棺材」或「寡婦製造機」等惡名。

印度空軍於2011年提出「中型多用途戰機」計劃，藉以汰換老舊戰機，預計耗資110億美元採購126架新戰機，雖然2012年由法國飆風（Rafale）戰機得標，但是後來印度與法國就採購價格與合作生產等問題談不攏，最後只採購36架飆風戰機。新機數量不足也造成老舊戰機汰換時程一再延後。

在未來10年內，印度空軍剩餘12支使用MiG-21、MiG-27與MiG-29的中隊也將陸續解編，印度將採購新戰機，以填補戰機中隊不足。在歐美航太大廠中，包括美國洛克希德馬丁的F-16、波音公司的F/A-18E/F超級大黃蜂(Super Hornet)戰機與瑞典紳寶的JAS-39都有意在印度設立生產線，以爭取訂單。

 

關鍵字米格-21印度寡婦製造機f-16
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