直擊／再戰勞基法　拒馬擺陣情勢緊張

▲立法院即將召開臨時會審查爭議很大的勞基法，而警政署為了防止突發狀況，立法院、勞動部和行政院外都架起了層層拒馬。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.01.05）
▲立法院即將召開臨時會審查爭議很大的勞基法，而警政署為了防止突發狀況，立法院、勞動部和行政院外都架起了層層拒馬。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.01.05）
▲立法院即將召開臨時會審查爭議很大的勞基法，而警政署為了防止突發狀況，立法院外的警力部署比平常還要多出許多。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.01.05）
▲立法院即將召開臨時會審查爭議很大的勞基法，而警政署為了防止突發狀況，立法院、勞動部和行政院外都架起了層層拒馬。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.01.05）
▲立法院即將召開臨時會審查爭議很大的勞基法，而警政署為了防止突發狀況，立法院、勞動部和行政院外都架起了層層拒馬。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.01.05）
▲立法院即將召開臨時會審查爭議很大的勞基法，而警政署為了防止突發狀況，立法院、勞動部和行政院外都架起了層層拒馬。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.01.05）
▲立法院即將召開臨時會審查爭議很大的勞基法，而警政署為了防止突發狀況，立法院、勞動部和行政院外都架起了層層拒馬。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.01.05）
▲立法院即將召開臨時會審查爭議很大的勞基法，而警政署為了防止突發狀況，立法院、勞動部和行政院外都架起了層層拒馬。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.01.05）
▲立法院即將召開臨時會審查爭議很大的勞基法，而警政署為了防止突發狀況，立法院、勞動部和行政院外都架起了層層拒馬。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.01.05）
▲立法院即將召開臨時會審查爭議很大的勞基法，而警政署為了防止突發狀況，立法院、勞動部和行政院外都架起了層層拒馬。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.01.05）
▲立法院即將召開臨時會審查爭議很大的勞基法，而警政署為了防止突發狀況，立法院、勞動部和行政院外都架起了層層拒馬。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.01.05）
▲立法院即將召開臨時會審查爭議很大的勞基法，而警政署為了防止突發狀況，立法院、勞動部和行政院外都架起了層層拒馬。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.01.05）
▲立法院即將召開臨時會審查爭議很大的勞基法，而警政署為了防止突發狀況，立法院、勞動部和行政院外都架起了層層拒馬。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.01.05）
▲立法院即將召開臨時會審查爭議很大的勞基法，而警政署為了防止突發狀況，立法院、勞動部和行政院外都架起了層層拒馬。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.01.05）
▲立法院即將召開臨時會審查爭議很大的勞基法，而警政署為了防止突發狀況，立法院、勞動部和行政院外都架起了層層拒馬。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.01.05）
▲立法院即將召開臨時會審查爭議很大的勞基法，而警政署為了防止突發狀況，立法院、勞動部和行政院外都架起了層層拒馬。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.01.05）
▲立法院即將召開臨時會審查爭議很大的勞基法，而警政署為了防止突發狀況，立法院、勞動部和行政院外都架起了層層拒馬。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.01.05）
▲立法院即將召開臨時會審查爭議很大的勞基法，而警政署為了防止突發狀況，立法院、勞動部和行政院外都架起了層層拒馬。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.01.05）
▲立法院即將召開臨時會審查爭議很大的勞基法，而警政署為了防止突發狀況，立法院、勞動部和行政院外都架起了層層拒馬。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.01.05）
▲立法院即將召開臨時會審查爭議很大的勞基法，而警政署為了防止突發狀況，立法院、勞動部和行政院外都架起了層層拒馬。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.01.05）
▲立法院即將召開臨時會審查爭議很大的勞基法，而警政署為了防止突發狀況，立法院、勞動部和行政院外都架起了層層拒馬。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.01.05）
▲立法院即將召開臨時會審查爭議很大的勞基法，而警政署為了防止突發狀況，立法院、勞動部和行政院外都架起了層層拒馬。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.01.05）
▲立法院即將召開臨時會審查爭議很大的勞基法，而警政署為了防止突發狀況，立法院、勞動部和行政院外都架起了層層拒馬。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.01.05）