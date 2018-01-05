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政治

直擊／再戰勞基法　拒馬擺陣情勢緊張

圖輯／記者葉政勳2018/01/05 11:47

  • ▲立法院即將召開臨時會審查爭議很大的勞基法，而警政署為了防止突發狀況，立法院、勞動部和行政院外都架起了層層拒馬。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.01.05）

  • ▲立法院即將召開臨時會審查爭議很大的勞基法，而警政署為了防止突發狀況，立法院、勞動部和行政院外都架起了層層拒馬。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.01.05）

  • ▲立法院即將召開臨時會審查爭議很大的勞基法，而警政署為了防止突發狀況，立法院外的警力部署比平常還要多出許多。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.01.05）

  • ▲立法院即將召開臨時會審查爭議很大的勞基法，而警政署為了防止突發狀況，立法院、勞動部和行政院外都架起了層層拒馬。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.01.05）

  • ▲立法院即將召開臨時會審查爭議很大的勞基法，而警政署為了防止突發狀況，立法院、勞動部和行政院外都架起了層層拒馬。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.01.05）

  • ▲立法院即將召開臨時會審查爭議很大的勞基法，而警政署為了防止突發狀況，立法院、勞動部和行政院外都架起了層層拒馬。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.01.05）

  • ▲立法院即將召開臨時會審查爭議很大的勞基法，而警政署為了防止突發狀況，立法院、勞動部和行政院外都架起了層層拒馬。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.01.05）

  • ▲立法院即將召開臨時會審查爭議很大的勞基法，而警政署為了防止突發狀況，立法院、勞動部和行政院外都架起了層層拒馬。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.01.05）

  • ▲立法院即將召開臨時會審查爭議很大的勞基法，而警政署為了防止突發狀況，立法院、勞動部和行政院外都架起了層層拒馬。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.01.05）

  • ▲立法院即將召開臨時會審查爭議很大的勞基法，而警政署為了防止突發狀況，立法院、勞動部和行政院外都架起了層層拒馬。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.01.05）

  • ▲立法院即將召開臨時會審查爭議很大的勞基法，而警政署為了防止突發狀況，立法院、勞動部和行政院外都架起了層層拒馬。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.01.05）

  • ▲立法院即將召開臨時會審查爭議很大的勞基法，而警政署為了防止突發狀況，立法院、勞動部和行政院外都架起了層層拒馬。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.01.05）

  • ▲立法院即將召開臨時會審查爭議很大的勞基法，而警政署為了防止突發狀況，立法院、勞動部和行政院外都架起了層層拒馬。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.01.05）

  • ▲立法院即將召開臨時會審查爭議很大的勞基法，而警政署為了防止突發狀況，立法院、勞動部和行政院外都架起了層層拒馬。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.01.05）

  • ▲立法院即將召開臨時會審查爭議很大的勞基法，而警政署為了防止突發狀況，立法院、勞動部和行政院外都架起了層層拒馬。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.01.05）

  • ▲立法院即將召開臨時會審查爭議很大的勞基法，而警政署為了防止突發狀況，立法院、勞動部和行政院外都架起了層層拒馬。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.01.05）

  • ▲立法院即將召開臨時會審查爭議很大的勞基法，而警政署為了防止突發狀況，立法院、勞動部和行政院外都架起了層層拒馬。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.01.05）

  • ▲立法院即將召開臨時會審查爭議很大的勞基法，而警政署為了防止突發狀況，立法院、勞動部和行政院外都架起了層層拒馬。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.01.05）

  • ▲立法院即將召開臨時會審查爭議很大的勞基法，而警政署為了防止突發狀況，立法院、勞動部和行政院外都架起了層層拒馬。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.01.05）

  • ▲立法院即將召開臨時會審查爭議很大的勞基法，而警政署為了防止突發狀況，立法院、勞動部和行政院外都架起了層層拒馬。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.01.05）

  • ▲立法院即將召開臨時會審查爭議很大的勞基法，而警政署為了防止突發狀況，立法院、勞動部和行政院外都架起了層層拒馬。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.01.05）

  • ▲立法院即將召開臨時會審查爭議很大的勞基法，而警政署為了防止突發狀況，立法院、勞動部和行政院外都架起了層層拒馬。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.01.05）

  • ▲立法院即將召開臨時會審查爭議很大的勞基法，而警政署為了防止突發狀況，立法院、勞動部和行政院外都架起了層層拒馬。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.01.05）

立法院臨時會擬於8日審議勞基法修正案，警方為了確保立院、官署安全，避免抗議群眾滋事，維持交通秩序，立法院、勞動部和行政院外架起了層層拒馬，嚴陣以待。

關鍵字立法院臨時會立法院勞基法行政院勞動部拒馬
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