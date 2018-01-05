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中央社

促進觀光 越南擬增設多條新國際航線

中央社2018/01/05 11:08
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社河內5日電）為了促進旅遊業發展及融入國際社會，越南旅遊觀光相關部門規劃增設多條國際航線，包括今年內設立首條越南直飛美國的航線。

越南媒體報導，有關部門日前批准「越南與各重要國家和地區直飛航線發展方向提案」，目的在於擴大越南與各重要市場及具有潛力的市場之間的國際航線覆蓋範圍，藉此推動旅遊業與經濟發展。

報導指出，越南想要增設航線的重要市場包括美國、中國、南韓、日本、泰國、馬來西亞和俄羅斯等國；具有開發潛力的市場則包括阿拉伯聯合大公國和南非等。

透過實施這項提案，越南力爭到2020年赴越旅遊的國際旅客達1700萬至2000萬人次，旅遊業占國內生產毛額（GDP）的比重達10至12%，旅遊服務出口額達200億美元。

報導說，越南官方將採取相關措施，鼓勵各航空公司開通越南至各重要市場的直飛航線，積極協助航空公司解決開航與航空服務等困難。

根據這項提案，越南官方鼓勵各航空公司首先增設越南至中國與俄羅斯等重要市場的航線，另規劃今年內將開通首條至美國的直飛航線，這都是越南較大的旅客來源國。

越南被聯合國世界旅遊組織列為2017年世界上旅遊業發展較快的國家之一。越南旅遊總局統計，去年全年來越南的外國旅客逾1292萬人次，年增29%，旅遊業收入約510兆越盾（約225億美元）。1070105

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