會因Model 3再募資嗎? 特斯拉手頭又快沒「緩

僅管投入許多資本在生產線和機器，特斯拉 Model 3 的生產依然緩慢，並造成每一季燒錢超過 10 億美元，分析師預測，特斯拉今年必須在進行一次募資，RBC 資本市場分分析師 Joe Spak 表示，就算募資可能是非必要性的，但是特斯拉在金錢方面沒有太多緩衝，所以他們應該想辦法獲得更多資金，以面對無預警的風險。

特斯拉將 Model 3 的量產計畫，往後推延一季，預計 6 月底時，才能達到月產量 5000 輛，RBC 資本認為，特斯拉可能需要再次進行融資，為目前特斯拉的燒錢速度提供一些緩衝空間，另一投行巴克萊銀行則認為，再募資對於特斯拉來說是必要性的。

巴克萊銀行的分析師 Brian Johnson 則有不同看法，他認為特斯拉在今年進行募資是必要性的，他預測公司今年會燒掉 42 億美元，並可能在第 3 季，發行 25 億美元的股權以進行募資。

特斯拉過去 5 年燒錢速度

在推出 Model 3 之前的幾個月裡，特斯拉在 3 月份，透過發行股票和可轉換債券，募集了至少 12 億美元，而在 8 月份，則是利用發行垃圾債募得 18 億美元。

而也有多位分析師，對於特斯拉不斷推延量產時間感到擔憂，但他們認為，以特斯拉目前的市值，是有能力進行不同類型的募資，以達成量產目標。

鑽石山投資集團 (Diamond Hill Investment Group) 經理 John McClain 表示，特斯拉可以考慮其他融資方式，比如發行無擔保可轉換公司債。Robert W. Baird & Co. 的分析師 Ben Kallo 則認為，特斯拉在今年上半年應該有足夠的現金，不需要進行募資。