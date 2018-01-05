立院下午開臨時會 處理勞基法等6大案

中國國民黨立委林德福等31人今天也提出召開臨時會的要求，希望處理空氣污染防制法部分條文修正草案、集會遊行法部分條文修正草案、所得稅法部分條文修正草案、民國107年度中央政府總預算案等4案。親民黨立委李鴻鈞等31人則提出召開臨時會的要求，處理空氣污染防制法部分條文修正草案、總預算案、邀請行政院長賴清德到立法院進行空污防制政策專案報告等。

柯建銘等立委日前提案要求召開臨時會，提案指出，臨時會審議勞基法部分條文修正草案、攸關稅改的所得稅法部分條文修正草案、涉及改制為公務機關的農田水利會組織通則部分條文修正草案、國家住宅及都市更新中心設置條例草案、民國107年度中央政府總預算案與監察委員人事同意權案等6案。

（中央社記者蘇龍麒、王承中、蔡佳伶台北5日電）立法院今天召開全院委員談話會，決定自今天下午開始召開臨時會至31日，並通過民主進步黨立委柯建銘等人提案內容，將處理勞基法修正草案等6大案。

談話會召開前，民進黨立法院黨團總召柯建銘、民進黨立法院黨團幹事長劉櫂豪，以及民進黨立委高志鵬、鄭運鵬、呂孫綾等近20人，在上午7時許就來到立法院議場前，待議事人員於上午8時30分打開議場門後，綠委陸續進入並站上主席台。劉櫂豪告訴中央社記者，這是為了確保議事能夠順利進行。

談話會中，各黨團都派出代表發言，民進黨立委蔡易餘發言時，提到監察院是國民黨的附隨組織，引發國民黨立委的不滿。林德福在台下大喊，「那就廢了監察院啊」。蔡易餘也在台上說，如果現任監委都辭職，民進黨可以不處理這次的監委人事同意權案。

有關臨時會召開時程部分，朝野立委對於今天下午召開至31日沒有意見。但是在臨時會處理特定議案內容，則是透過表決通過柯建銘版本、否決了林德福版本、李鴻鈞版本。

談話會在表決後結束，國民黨立委在議場中高喊「英德冷血 出賣勞工」、「搶救空污 民進黨打假球」。民進黨立委則隨後上到主席台坐下，希望保護主席台。

民進黨立法院黨團書記長何欣純表示，上午談話會，下午院會處理臨時會的議程，不會處理攸關一例一休的勞基法部分條文修正草案，就是很單純處理臨時會議程。

中華民國憲法規定，立法院遇有總統咨請或立委1/4以上請求，得開臨時會。1070105