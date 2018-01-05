iPhone換電池 消化美果粉預約恐耗2.7年

蘋果為解決客戶疑慮也承諾自2018年初釋出iOS軟體更新，新功能將讓用戶更容易檢視iPhone電池的健康程度，確認是否影響效能。中國大陸科技網站快科技也證實，有開發者表示，在iOS 11.2.5測試版中，蘋果已加入可查看iPhone電池狀況的新功能，一如先前承諾。

蘋果變更iOS軟體導致舊款iPhone降速以延長電池壽命的做法引起爭議，蘋果日前為此道歉，並宣布針對需要更換電池的iPhone 6及其之後推出的機種，已過保固的電池替換費用從79美元降價到29美元，降幅50美元，從2018年1月開始至12月在全球適用。

（中央社記者江明晏台北5日電）蘋果（Apple）承諾年初iOS系統更新可查看iPhone電池狀況，料將再掀電池更換潮，國外網站以美國蘋果零售人力推估，得2.7年消化預約客戶，大幅超出原訂年底截止時間。

然而，國外網站「華盛頓郵報」報導，實測AppleStore更換電池需等待至少一星期，假設每個iPhone 6以上的用戶都有資格使用優惠更換電池計畫，那麼他們可能無法實現。

以「拆解新機」著名的國外網站iFixit解釋，蘋果在美國擁有4.7萬名零售員工，如果他們訓練所有人做iPhone電池更換，且其他事都不做，那麼清理積壓的預約件數將需要2.7年的時間。但到那時，會有更多的iPhone需要新的電池。

而這已大幅超過原定電池更換計劃在年底截止的時間，換言之，若以目前處理速度加上iOS系統更新可查看iPhone電池狀況的新功能上線，再掀起的換電池熱潮，蘋果恐無法消化換電池的需求。

國外媒體網站CNBC日前引述巴克萊銀行分析師莫斯柯維茨（Mark Moskowitz）分析指出，蘋果降價更換電池的措施，可能會影響iPhone的銷售，預估可能受到影響的規模大約是1600萬支。1070105