油價飆 能源產業獲利成長潛力逾30% 基金吃補

早先伊朗發生示威事件，讓已經趨向供需平衡的原油價格再向上衝高。除了伊朗內部問題可能持續推升油價，根據分析師對各產業未來一年的獲利預估顯示，能源類股的獲利成長潛力高達 31.3%，居標普 500 十大產業之冠，更遠高於第二名科技股 16.9% 的水準，預期在企業獲利攀高帶動下，能源類股股價表現不容小覷，投資人也別錯過能源基金投資機會。

鉅亨基金交易平台指出，油價一路走高，推動能源類股表現，也帶動能源基金績效走揚。近期伊朗民眾因抗議經濟蕭條與通貨膨脹，展開大規模示威活動，而自國際制裁逐步解除後，伊朗目前每日原油產量為 382 萬桶，佔整體 OPEC 原油產量的 11.8%，僅次於沙烏地阿拉伯的每日 997 萬桶及伊拉克的每日 439 萬桶，重要性不容小覷，若伊朗再次將國家方針轉向軍事發展，則與以色列或沙烏地阿拉伯爆發代理人戰爭的機率將升高，而任何對原油生產的干擾都會是油價進一步上漲的助力。