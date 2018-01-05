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人力銀行網站開缺啟動徵才 Q1先招募百人

鉅亨網2018/01/05 11:18
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由長榮集團二房張國煒領軍的星宇航空今 (5) 日宣布，於 104 人力銀行網站開放近百位航空專業職缺，囊括多達 41 類職務項目，第 1 季預計招募 100 人，預計 2020 年初正式啓航。

星宇航空說明，將於「民用航空運輸業管理規則」修法完成後遞件申請公司籌設，並逐步展開各項設立準備，預計於 2019 年底前完成各項籌備作業，2020 年初開航。

由於航空公司自籌備階段開始，即需投入大量專業人力，星宇航空在如火如荼完成公司組織架構後，今年起將大步向前推進，第 1 季預計招募 100 人，涵蓋人力資源、財務、客運、貨運、航務、機務、運務、空服、服務用品和資訊等領域。

星宇航空目前共有員工人數逾 60 人，總經理翟健華說明，航空是一個高度關注「人」的產業，不論航安、服務和旅客感受都必需從人的角度出發，而經營國際航空公司，更要與世界脈動齊驅，需要接受多元的文化衝擊，才能不斷超越和突破。

因此，星宇航董事長張國煒以「One Team One Dream」為號召，期待匯集不同航空領域的菁英人才，融合各界的經驗與優點，跳脫既有產業的框架，共同打造超越旅客期待的航空公司。

星宇航空職缺一覽。(圖：業者提供)
星宇航空職缺一覽。(圖表：業者提供)
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