廣編／風味探索　喝過最真　裸雀初次雪莉桶蘇格蘭威士忌

裸雀以100%初次雪莉桶釀造，震撼無數雪莉桶愛好者，而首創無酒標透明瓶身，更是打破傳統用酒標評酒的思維，強調親身體驗才能100%了解初次雪莉桶的美好。繼2016年愛丁頓集團新任首席暨首位女性釀酒師Kirsteen Campbell上任後，第一支親手所造的創新之作「裸雀初次雪莉桶蘇格蘭威士忌-純飲版」將於2018年1月領先亞洲，台灣搶先上市！

雪莉桶威士忌之所以讓廣大消費者為之傾倒，主要來自於那無可取代的經典風味-馥郁果乾香氣、肉桂及黑巧克力甘甜。近年來雪莉桶的供給大量減少使得價格水漲船高，維持經典雪莉桶威士忌著實不易，更別提使用初次雪莉桶所釀造的威士忌何其珍稀，然而對擁有西班牙雪莉桶製桶廠的愛丁頓集團而言，除了提供由初次雪莉桶威士忌所釀造的高品質威士忌之外，更想帶領威士忌愛好者更進一步了解及發掘不一樣的初次雪莉桶風味。