廣編／風味探索　喝過最真　裸雀初次雪莉桶蘇格蘭威士忌

裸雀以100%初次雪莉桶釀造，震撼無數雪莉桶愛好者，而首創無酒標透明瓶身，更是打破傳統用酒標評酒的思維，強調親身體驗才能100%了解初次雪莉桶的美好。繼2016年愛丁頓集團新任首席暨首位女性釀酒師Kirsteen Campbell上任後，第一支親手所造的創新之作「裸雀初次雪莉桶蘇格蘭威士忌-純飲版」將於2018年1月領先亞洲，台灣搶先上市！
雪莉桶威士忌之所以讓廣大消費者為之傾倒，主要來自於那無可取代的經典風味-馥郁果乾香氣、肉桂及黑巧克力甘甜。近年來雪莉桶的供給大量減少使得價格水漲船高，維持經典雪莉桶威士忌著實不易，更別提使用初次雪莉桶所釀造的威士忌何其珍稀，然而對擁有西班牙雪莉桶製桶廠的愛丁頓集團而言，除了提供由初次雪莉桶威士忌所釀造的高品質威士忌之外，更想帶領威士忌愛好者更進一步了解及發掘不一樣的初次雪莉桶風味。
師承Gordon Motion的Kirsteen Campbell秉持著裸雀突破框架的精神以及天生的敏銳噢覺，精選愛丁頓集團頂級原酒並於100%初次雪莉桶中熟成，裸雀 純飲版不僅保有100%初次雪莉桶賦予酒液的原有風味，更充滿蜂蜜、新鮮水果等香氣，且其酒體厚實濃醇，打造出驚豔四座的最新力作。
裸雀純飲版外包裝由北歐新銳設計師操刀，排除多餘的色彩及圖像，以最基本的黑白與手繪打造全新裸雀新視覺，搭配極簡的無酒標透明瓶身，讓您從每一個角度欣賞由100%初次雪莉桶才能賦予的琥珀流金色澤的酒液，看似簡單設計，卻蘊含著極其複雜且馥郁香氣。裸雀不譁眾取寵，堅持雪莉橡木桶百年傳承的製桶技術，成就雪莉桶威士忌經典代表之作，而創新的手工小批次釀造，呈現威士忌最真實的卓越價值。
※【 NOWnews 今日新聞 】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！※