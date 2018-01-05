以太幣成功叩關1000美元 瑞波幣上沖下洗

據交易平台 CoinDesk 數據，以太幣昨 (4) 日首次突破 1000 美元關卡。

以太幣在觸及上一個高點 900 美元後，連續兩日交易不達先前高點，但週四卻一鼓作氣往上一蹬，成功扣關 1000 美元，但即使如此，以市值來說，以太幣仍僅在加密貨幣市場排名老三，不及瑞波幣與龍頭老大比特幣。

根據 CoinMarketCap 數據，瑞波幣市值已經超過 400 億美元，整體加密貨幣市場已經超過 7700 億美元，但區區數周前加密貨幣的市值甫縮水至 4180 億美元。