立院議場門鎖遭破壞 民進黨團促查明真相

（中央社記者蘇龍麒、溫貴香台北5日電）立法院議場門鎖傳出遭到破壞。民進黨立法院黨團幹事長劉櫂豪今天要求查明是誰做的；國民黨立法院黨團副書記長曾銘宗說，這是某個政黨的議事策略，尊重但不合適。
立法院即將召開臨時會前，立法院內外4日維安部署加強，警方表示，4日上午議場的門鎖、議場廁所窗戶遭到破壞，目前正透過監視錄影機清查可疑人士，因此，晚間起維安升級，立法院內警力部署升級至80人。
劉櫂豪上午受訪時表示，今天與立法院秘書長林志嘉看了議場被破壞的門鎖與窗戶，顯然是有計畫性的行為，要求林志嘉必須確保立法院的安全，任何一個公務機關的門窗被不明人士破壞，對進出機關的人員安全都是威脅，強烈要求立法院必須查明破壞的緣由，到底是誰做了這件事情，也要確保後續進出安全。
議場內被破壞的地區屬於管制區，是否擔心內神通外鬼？劉櫂豪說，那個地方被破壞當然敏感，且被破壞的地方必須有工具才可以被破壞，徒手是拿不下窗台的，因為有螺絲釘鎖著，必須用螺絲起子才能把整個窗台拿下來，大家不能小看這件事情。
中國國民黨立法院黨團副書記長曾銘宗告訴中央社記者，議場門遭破壞可能是某個政黨想破壞大門、占領議場，這是議事策略的一部分，可以理解與尊重，但破壞門的方式並不合適。
時代力量立法院黨團總召徐永明上午在全院委員談話會表示，立法院維安升級，早上所有記者只在談一個事情，就是「太陽花2.0」。
他說，太陽花學運發生時候是馬政府執政末期，新政府執政第一任任期還不到一半，就在擔心太陽花2.0、擔心318、擔心外面年輕人衝進來，外面都是警察，請問在怕什麼？是不是心裡有鬼？
他表示，如果臨時會審礦業法部分條文修正草案、空氣污染防制法部分條文修正草案，警察可以回去休息。1070105