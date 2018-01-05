立院議場門鎖遭破壞 民進黨團促查明真相

（中央社記者蘇龍麒、溫貴香台北5日電）立法院議場門鎖傳出遭到破壞。民進黨立法院黨團幹事長劉櫂豪今天要求查明是誰做的；國民黨立法院黨團副書記長曾銘宗說，這是某個政黨的議事策略，尊重但不合適。

立法院即將召開臨時會前，立法院內外4日維安部署加強，警方表示，4日上午議場的門鎖、議場廁所窗戶遭到破壞，目前正透過監視錄影機清查可疑人士，因此，晚間起維安升級，立法院內警力部署升級至80人。

劉櫂豪上午受訪時表示，今天與立法院秘書長林志嘉看了議場被破壞的門鎖與窗戶，顯然是有計畫性的行為，要求林志嘉必須確保立法院的安全，任何一個公務機關的門窗被不明人士破壞，對進出機關的人員安全都是威脅，強烈要求立法院必須查明破壞的緣由，到底是誰做了這件事情，也要確保後續進出安全。